2020-05-13T15:39:46+03:00
Общество

Москвича, спевшего на своём балконе "О, море, море ", накрыла слава двойника Муслима Магомаева

Выпускник Гнесинки Богдан Кияшко раньше пел в ресторанах, и сам не ожидал, что станет знаменит во время самоизоляции [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Теперь на свой балкон Богдан выходит как на работу...Теперь на свой балкон Богдан выходит как на работу...Фото: Личный архив
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Слухи о том, что каждый вечер двойник Муслима Магомаева поёт его песни с балкона многоэтажки на Краснохолмской набережной, прокатились по Таганскому району столицы в первые дни мая. Послушать люди приходили целыми семьями. Но как только кто-то из них забывал про социальную дистанцию, звук, доносившийся с балкона, останавливался.

- Дорогие мои, помните про карантин! Отойдите друг от друга на два метра, - свесившись с балкона, просит красавец-брюнет, не только по тембру голоса, но и внешне похожий на легенду отечественной эстрады.

Зрители рассредоточились и вот снова с балкона льётся.

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Дорогие мои москвичи в исполнении Богдана Кияшко
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- О, море, море! Преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой...

Певца без имени, но с точным адресом его балкона, поклонники искали в социальных сетях. Так кто же он? "Комсомолка" не только нашла балконного Муслима Магомаева, но уговорила его на интервью.

- Я и подумать не мог, что вот так стану популярным во время этой самоизоляции. Мне 28 лет, выпускник Гнесинки, пою уже 18 лет, но раньше как-то не было успеха. Выступал в ресторанах, неплохо зарабатывал, но разве же об этом настоящий артист мечтает, - откровенничает Богдан Кияшко.

А началось все не с «балконников», а с «квартирников». Оставшись без работы, напомним, рестораны и кафе в Москве из-за пандемии коронавируса закрыли еще в конце апреля, Богдан решил петь дома.

- Играл на фортепьяно и пел. Все это транслировал в социальные сети в прямом эфире. Зрители были, кто-то даже деньги на карту отправлял за выступления. Таких «квартирников» я провел не меньше двадцати. Но не хватало живого отклика зрителей, эмоций каких-то. Тогда я решил устроить первый «балконник», - рассказал Богдан.

Вместе с другом Богдан вынес на балкон электропианино и колонки. Но запеть он долго не решался: робел.

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Богдан поёт Не для меня
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- Первые полчаса я играл на клавишах джаз и свои импровизации. Было волнительно, я не понимал, как к этому соседи отнесутся. А потом они сами с балконов начали кричать: «пой!». Я решился и как-то без раздумий запел именно «О море, море…»

Из магомаевского репертуара у Богдана не меньше десятка песен: «Ноктюрн», «Королева красоты» и про Москву тоже есть: «Лучший город земли». Эти песни Богдан любит и поет с самого детства.

Теперь на свой балкон он выходит как на работу: что не вечер, то новый концерт. Смотреть трансляции можно онлайн на его странице в инстаграм.

- Поклонники двойника Магомаева завалили его не только лестными комплиментами, но и деньгами.

- Самый большой перевод был 15 тысяч рублей. Но деньги - не главное. Сегодня я получил предложение снять клип. Подробности пока раскрывать не буду, - поделился Богдан.

Вот такая у него получилась самоизоляция.

Москвича, спевшего на балконе, накрыла слава двойника Муслима Магомаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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