На выход - в маске и перчатках

Тем, кто собирается в магазин или едет в общественном транспорте в Москве, нужно надевать сразу и маску, и перчатки. Такая двойная защита от коронавируса поможет городу быстрее вернуться к обычной жизни. Поэтому усилением ограничений новые правила вряд ли назовёшь. При этом столица сохраняет все ранее озвученные меры до 31 мая. Ведь риск для здоровья и жизни людей все ещё остаётся.

«Этими рисками нельзя пренебрегать, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости».

ДЕФИЦИТА НЕТ

Запасов масок и перчаток в Москве достаточно. Если зайти в любой магазин или даже в метро, станет понятно, что никакого дефицита в столице нет. К примеру, на всех станциях подземки без исключения продаются комплекты масок и перчаток.

«Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что даже если вы не до дверей дотронетесь, то до других металлических поверхностей, до поручней в вагоне, - сказал Сергей Собянин. - Лучше надевать перчатки, они во многом защитят вас от контактных способов заражения».

Кроме того, Москва расширила производство масок и защитных костюмов. Городские предприятия выпускают около 1 миллиона масок в сутки. То есть москвичи обеспечиваются всем необходимым. Это подтверждает и статистика первого дня масочного режима. Утром 12 мая в метро спустились 94% пассажиров в масках и 68% в перчатках. Некоторые покупали нужные комплекты прямо в подземке. Больше всего таких пассажиров оказалось на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях. Москвичи стараются добросовестно и ответственно соблюдать требования санитарного режима.

«Маска, прикрывающая нос, задерживает вирусы и микробы, как во вдыхаемом, так и в выдыхаемом воздухе, поэтому носить их должны как те, кто уже болеет, так и те, кто заболеть не хочет», - говорит заведующий ЛОР-отделением «СМ-Клиники» Владислав Зайченко.

К такому же выводу ранее пришли и зарубежные эксперты. В своём исследовании ученые Эдинбургского университета еще три года назад выяснили, что для борьбы с вирусами маски гораздо эффективнее, чем принято считать. По их данным, хлопковый шарф, намотанный на лицо, блокирует 28% микрочастиц. А самая примитивная медицинская маска останавливает 80%. Респираторы - в среднем 95%. Круче всех респираторы 3М со сменными антиаэрозольными фильтрами, которые задерживают 99% микрочастиц. Значит, защиту точно нужно носить всем - и здоровым, и больным. К тому же сейчас человеку понять непросто, есть ли у него вирус.

НОСЯТ ВСЕ И ВЕЗДЕ

С коронавирусом в разных странах, будь то Европа, Америка, Азия, Россия, воюют примерно одинаково, просто в разное время. Ранее, например, уходили в самоизоляцию Китай, Германия, США, Италия и многие другие страны. Затем там начались осторожные ослабления ограничений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить в общественных местах маски. В Германии это правило стало обязательным для всех людей на улице с 27 апреля. А Чехия первой из стран Европы объявила об ослаблении ограничений в конце апреля, но при этом запустила жесткий масочный режим еще 18 марта. Статистика в государствах Евросоюза, в которых ношение масок сделали обязательным, показывает, что им удаётся успешнее бороться с COVID-19.

В США закрывать лицо маской или шарфом обязаны жители Нью-Йорка. В Южной Корее и Японии обязательств нет, однако фактически маски носят повсеместно. Проста защита спасает людей. Например, в Корее, Германии, Таиланде благодаря использованию масок удалось избежать масштабного распространения вируса.

«При любой острой респираторной инфекции масочный режим необходим, так как маска ограничивает распространение инфекционного агента, - говорит Снежана Слепцова, заведующая кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Медицинского института СВФУ, доктор медицинских наук. - Маска это наша защита, и в случае заболевания она крайне нужна и для собственной безопасности, даже если вы не болеете, особенно в эпидемически неблагополучный период при любых воздушно-капельных инфекциях».

ВАЖНО

Куда не пустят без защиты

Полный комплект - маска и перчатки - нужен каждому жителю:

- в транспорте - такси, метро, наземке;

- в магазинах;

- в аптеках.

В Марокко - тюрьма, в Москве - штраф 5 тысяч рублей

Тем, кто не носит маску в общественных местах, в разных странах грозят штрафы и более жёсткие наказания:

• В Бельгии - 250 евро (около 20 тыс. руб.).

• В Германии - до 5 тысяч евро (примерно 400 тыс. руб.).

• В Чехии - 10 тысяч крон (более 29 тыс. руб.).

• В Израиле - 200 шекелей (более 4 тыс. руб.).

• В Марокко - тюремное заключение до трех месяцев.

• В Москве - от 4 до 5 тысяч рублей.