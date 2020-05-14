«Социальный мониторинг» помогает каждому москвичу

В Москве за лечением на дому больных COVID-19 и ОРВИ присматривают с помощью «Социального мониторинга». Такое мобильное приложение используется по указу мэра Москвы Сергея Собянина во время пандемии коронавируса. Система заработала в столице более месяца назад, в начале апреля. Разработка приложения проходила с привлечением большого числа экспертов по компьютерным технологиям.

Тем, кому по оценке врачей можно обойтись без больницы во время простуды или легкой формы коронавируса, нужно установить на своём мобильнике приложение. Для этого пациент подписывает согласие. Если он отказывается пользоваться приложением или нарушает карантин, то его отправляют в обсерватор или больницу.

Сначала москвичам выдавались специальные смартфоны. А позже появилась возможность подключать приложение на своем телефоне. Сегодня смартфоны по-прежнему выдаются тем, у кого кнопочные телефоны. Программа проверяет, соблюдает ли больной карантин.

«Для регистрации нужно сделать фотографию на фронтальную камеру, - говорит министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - После этого приложение будет автоматически мониторить геолокацию пользователя. При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет в случайное время направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии».

По его словам, данные москвичей, используемые при регистрации, надежно защищены и не будут использованы нигде и никогда. После выздоровления пациента данные уничтожаются.

ПРОГРАММА РАЗГРУЖАЕТ БОЛЬНИЦЫ

«Социальный мониторинг» напоминает видеонаблюдение на улицах, в подъездах жилых домов, в торговых центрах и офисах. Сегодня к такому контролю все привыкли. Хотя возможно кому-то неприятно находиться под присмотром «Большого брата». Кому-то это может показаться нарушением гражданских прав. Но на самом деле это не так.

Вряд ли стоит сомневаться в необходимости видеокамер в огромном городе. Масштабная система постоянно помогает жителям и сохраняет безопасность в городе. Камеры отлавливают преступников, меньше становится правонарушений и аварий. Современные технологии защищают горожан и с помощью программы «Социальный мониторинг». Медики признают, что определить, заразен ли человек коронавирусом, очень непросто. Даже небольшая простуда может оказаться опасной инфекцией. Поэтому, чтобы обезопасить здоровых людей, достаточно изолировать тех, у кого диагноз подтверждён или пока под вопросом. Программа «Социальный мониторинг» заботится обо всех москвичах. В первую очередь о тех, кто здоров, но продолжает работать, ездить по городу. А заболевшим электронная система помогает облегчить лечение. Ведь если возможно, то болеть лучше дома, а не в больнице. При этом программа снижает нагрузку на медиков и в целом на здравоохранение. Помощь в больнице получают действительно нуждающиеся в ней.

УМНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАПУСКАЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ

Системы отслеживания пациентов, подобные «Социальному мониторингу», работают и в других странах. Причём порой они даже более жесткие. Например, китайское приложение Close Contact Detector позволяет пользователю проверить, находился ли он в тесном контакте с кем-то из зараженных.

В Польше пользуются мобильным приложением «Домашний карантин». Пациент может выбрать - или подключиться к системе, или ждать внезапных проверок полицией соблюдения карантина.

В США Facebook, Google и другие крупные IT-компании ведут переговоры с американскими властями об использовании данных о местоположении их пользователей. Информация нужна органам здравоохранения США, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Похожую систему контроля запустила Южная Корея. Потенциальных носителей вируса отслеживали с помощью мобильных телефонов и спутниковых технологий. Это помогло побороть заразу. Несмотря на то, что в стране ещё недавно было много заражённых, сейчас болезнь уже не разлетается массово среди жителей.

ВОПРОС РЕБРОМ

А если штраф выписан ошибочно?

Нарушителям карантина могут выписать штраф, например, за выход из дома или за длительную задержку при отправке ответа на запрос приложения. Ему придётся заплатить 4 тысячи рублей. Кроме того, его отправят в медицинское учреждение.

- Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования, - говорит министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. - Для этого надо дождаться официального заказного письма с постановлением о совершении административного правонарушения. С этого момента в течение десяти суток он может направить жалобу на постановление в контролирующий орган, выписавший штраф, или в районный суд по месту жительства. Жалобу можно направить как в письменном, так и в электронном виде.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

По всем вопросам, связанным с работой приложения «Социальный мониторинг», можно обращаться на горячую линию - (495) 870-72-96, а также через отзывы пользователей в AppStore и GooglePlay.