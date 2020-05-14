2020-05-14T09:12:46+03:00
Общество

«Мы дополнили госпрограмму»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки для граждан

Андрей Воробьёв поручил перечислить медикам все региональные и федеральные выплаты до конца текущей недели
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор выступил с обращением к жителям Подмосковья и еще раз подробно рассказал о мерах поддержки, которые адресованы разным категориям граждан в период эпидемии коронавируса.

«Из-за эпидемии многие люди находятся в тяжелом положении. Наша задача - сделать так, чтобы они не попали в беду. Президентом принята большая государственная программа социальной поддержки. Мы дополнили ее своими возможностями, на основании того, о чем нас просили жители».

Губернатор отметил, что власти должны объяснять людям простым языком, какая помощь положена, и кому.

«И главное, когда деньги «упадут на карточку» - пенсионерам, многодетным, тем, у кого маленькие дети и тем, у кого ребята постарше».

Губернатор напомнил, что сейчас действуют шесть федеральных мер поддержки, введенных для помощи пострадавшим из-за эпидемии.

Это в том числе ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей (в течение 3 месяцев) семьям, где есть дети в возрасте до 3 лет; ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7; сумма ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет увеличена в 2 раза, а родителям малышей, которые признаны безработными положена еще одна дополнительная выплата в 3 тысячи рулей. Работники социальных стационаров (интернатов и домов престарелых) также получат доплаты.

«Самая массовая мера поддержки - разовая выплата в 10 000 рублей, на которую могут претендовать родители ребят от 3 до 16 лет, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас в Подмосковье почти 800 тысяч таких ребятишек. И понятно, что объем работы достаточно большой. Подать заявление о выплатах можно онлайн на портале «Госуслуги». Знаю, что вчера были проблемы, но сейчас все работает - я проверил, все должно быть нормально».

Помимо этого Московская область ввела еще три региональные меры поддержки.

«Мы вводим надбавку сотрудникам центров занятости и социальным работникам. Люди, которые потеряли работу из-за коронавируса, могут претендовать на ежемесячную выплату до 15 000 рублей. Также еще в начале периода самоизоляции мы установили стимулирующую выплату в 3000 рублей для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями».

Одинокие пожилые люди, многодетные семьи и семьи с грудными детьми получают продуктовые наборы. Помощь оказывают и медикам, которые заболели коронавирусом.

«Это было сделано на внебюджетные деньги и потому максимально быстро».

Губернатор поблагодарил подмосковных предпринимателей, которые перечислили в фонд помощи около 335 млн рублей.

«Мы увидели, что эта мера поддержки оказалась востребованной, в наши органы соцзащиты - буквально поступил шквал звонков. Поэтому будем продолжать эту работу уже за счет бюджета».

Андрей Воробьёв поручил выделить на меры поддержки дополнительно 100 миллионов рублей.

«Я поставил задачу: все, кто оказался в критической ситуации, должны почувствовать нашу заботу и участие. То же самое касается медиков, которые борются с ковидом - их у нас уже 22 тысячи. Все региональные и федеральные выплаты уже перечисляются и до конца недели все всё получат. Проверю лично. Прошу главврачей и экономистов, которые за это отвечают, не допускать ошибок».

Московская область готовит новые меры поддержки и для бизнеса, а также самозанятых граждан. Детали будут обсуждать в ближайшие дни на специальном совещании.

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