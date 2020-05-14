2020-05-14T16:22:00+03:00
Происшествия

"Это так страшно, я говорить не могу": В пожаре на Фрунзенской набережной пострадала квартира актера Георгия Буркова

Эту квартиру звезда фильмов "Калина красная" и "Жестокий романс" получил в советские годы за вклад в киноиндустрию страны
Наталия ЕРОШКИНА
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Кадр из фильма "Добряки"Кадр из фильма "Добряки"
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Сегодня днём в одной из квартир в доме на Фрунзенской набережной начался пожар, пламя быстро распространилось и на соседние квартиры, а сорвавшиеся вниз горящие обломки, повредили припаркованные во дворе автомобили. В этом доме в 5 подъезде на 4 этаже расположена квартира, которая принадлежала советскому актёру театра и кино, а также режиссёру Георгию Ивановичу Буркову.

Мы помним выдающегося актёра по ролям более чем в 80 кинокартинах, многочисленных театральных постановках "Современника", МХАТ имени Горького, театра имени А. С. Пушкина. Неоднократно Георгий Иванович появлялся на экране в качестве персонажа киножурнала "Фитиль", а также его голосом говорили многие мультипликационные персонажи. Пожалуй, самый запоминающийся из них - собака в любимом мультфильме "Жил был пёс". Заслуженный артист РСФСР ушёл из жизни в июле 1990 года, но навеки вписал себя в историю своими работами, такими как "Калина красная", "Они сражались за родину", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Жестокий романс", "О бедном гусаре замолвите слово" и многих других. Дело отца продолжила его дочь актриса Мария Буркова.

Дело отца продолжила его дочь актриса Мария Буркова. Фото: Личный архив героя публикации

Дело отца продолжила его дочь актриса Мария Буркова.Фото: Личный архив героя публикации

Мы связали с дочерью Георгия Марией, она рассказала, что ту самую квартиру на Фрунзенской набережной семье пришлось продать, и они с сыном переехали на Комсомольский проспект.

- Как только я узнала о пожаре, стала звонить соседям, никто не брал телефоны, сейчас такое время многие по дачам разъехались, из соседнего подъезда взяла трубку моя старая знакомая, плачет, говорит: "Маша, это так страшно, я говорить не могу", - и трубку положила. До остальных дозвониться пока не могу, очень переживаю, я очень любила эту квартиру, так жаль, что с ней такое произошло, - рассказала Мария Буркова kp.ru

Эту квартиру Георгий Бурков получил от партийного начальства за вклад в киноиндустрию страны. Семья именитого актера долго скиталась по коммуналкам, пока наконец не получила заслуженную жилплощадь. Сама квартира, ранее принадлежавшая актёру, от пожара сильно не пострадала, пламя распространялось с 5 этажа наверх, небольшой урон ей нанесла вода, с помощью которой пожарные пытались сбить пламя. Устанавливать ущерб новым хозяевам звёздной квартиры предстоит позже.

Пожар в доме на Фрунзенской набережной в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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