Когда в Москве заработают нотариусы и парикмахерские: Собянин рассказал о постепенном снятии ограничений

Столица с 12 мая начала жить по-другому: закончились нерабочие дни, введен масочно-перчаточный режим. Мэр города ответил в эфире телеканала «Россия 24» на вопросы москвичей о постепенном снятии ограничений.

130 тысяч выявленных, а заболевших больше

Новым методом получения информации станет исследование популяционного иммунитета – тестирование жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Новая ИФА-система (иммуноферментный анализ) позволит делать масштабные скрининги в Москве, определяя сколько москвичей болеет и переболели. Когда говорят о 130 тысяч заболевших в Москве – это неправильная терминология,130 тысяч – это выявленные люди, которые были заражены коронавирусом, но, на самом деле, их значительно больше. Наша задача – выявить максимальное количество заболевших.

Массовый скрининг. Что это?

Мы с этой недели начинаем масштабное скрининговое тестирование. Мы каждые три дня будем направлять 70 тысяч приглашений москвичам в 30 поликлиник города, где установлены ИФА-системы на анализ венозной крови. И каждые три дня мы будем обновлять эти 70 тысяч. Не факт, что придут 70 тысяч, но сколько придут. И эта случайная выборка сделана с учетом Роспотребнадзора, и она будет еженедельно давать анализ ситуации, сколько реально москвичей начали болеть, а еще сколько уже переболели и имеют иммунитет. Тогда сможем сказать: мы находимся в положительной или отрицательной динамике. Такую работу не проводили ни в одной стране мира. Москва делает такое впервые. Эта же тест-система будет работать на предприятиях, которые заработали, а также в медицинских учреждениях, в домах престарелых. Будут тестировать полицейских, работников ЖКХ, транспортников, энергетиков - нужен усиленный мониторинг.

Маска помогает или не помогает?

И тот, и тот ответ правильный. Но лучше защищать себя, чем не защищать. Если все вокруг в масках, а вы без маски, то вы в значительной безопасности – маска не дает распространяться вирусу от тех, кто находится в масках. Но если они находятся без масок и среди них зараженный коронавирусом, а вы в маске, то вы не защищены. Важно, чтобы все были в масках. То, что касается перчаток, большинство инфекционистов говорят, что вирус может передаться от поручней в метро, от ручек дверей, от тележек в магазине, товаров. Важно, чтобы руки были защищены, в какой-то доле это даст эффект и снизит распространение вируса.

Лучше защищать себя, чем не защищать.Фото: Иван МАКЕЕВ

О зарплате на закрытых предприятиях

Если ваше предприятие до 31 мая продолжает не работать, зарплата должна сохраняться. Если происходит увольнение, то создана специальная упрощенная система регистрации безработных в центры занятости. Это без явки, дистанционно нужно предоставить документы, причем пособие повышенное.

Больничные листы для пенсионеров

Больничные листы для категории 65+ будут оформляться до 31 мая. Нужно звонить в поликлинику по месту жительства, больничный лист обязаны оформить. Эта категория людей находится в режиме самоизоляции. Нами жестко рекомендовано работодателям таких граждан оставлять дома. Работают только граждане 65+, которые крайне необходимы для производства.

Когда откроют парикмахерские и салоны красоты?

Это самый непростой вопрос. Бытовые услуги, в том числе и парикмахерские – это самые проблемные предприятия с точки зрения по распространению коронавируса. Поэтому Роспотребнадзором приняты специальные решения и город должен соблюдать их. В Москве пока сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции. Поэтому пока мы такое решение не принимаем, но как появится такая возможность – мы это сделаем. Нотариальные конторы должны работать, возможно, открылись не все – нужно поискать тех, кто работает и оказывает услуги.

Куда сдать кровь с антителами

Это очень важно. Не вся плазма подходит для донорства. Происходит специальный отбор. Есть «горячая» линия, которая специально работает для сдачи крови. Сдают кровь в нескольких больницах Москвы, в том числе в Склифе и больнице №52.

Дальнейшие шаги

Ситуация будет зависеть от тех требований, которые нам предъявляют. Во многом ситуацию определит и система ИФА-система, и выявление больных на ранней стадии.

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Реализация скрининговой программы начнется с 15 мая и будет добровольной (подробности)