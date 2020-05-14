Собянин: Дальнейшие решения о снятии ограничений из-за коронавируса будут не раньше конца мая
Москвичей, которые больше месяца уже вынуждены находиться на самоизоляции, интересует только один вопрос: когда все закончится? Мэр города Сергей Собянин сказал в интервью телеканалу «Россия 1», что дальнейшие решения о снятии ограничений из-за коронавируса будут не раньше конца мая.
- Нам нужно неделю-другую пожить в нынешнем режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся те меры раскрытия производств, промышленности и строительства. В первую очередь, наверное, на следующей неделе, в любом случае, мы попытаемся открыть МФЦ, - сказал Сергей Собянин.
Сегодня, по словам мэра города, медицинская система города справляется с той нагрузкой, которая им досталась. Власти города установили для врачей и социальных работников надбавки до 46 тысяч рублей.
На вопрос о «масочно-перчаточном» режиме, Сергей Собянин ответил, что теперь без масок и перчаток не обойтись в метро, автобусах, такси, и на всех предприятиях торговли.
- Это такая компенсационная мера. За счет того, что мы увеличили количество работающих на промышленных предприятиях, чтобы не было взрывного распространения инфекции, - объяснил мэр города.
А также добавил, что идти просто по улице можно без маски – никаких обязательных предписаний нет.
Поживем неделю-другую, а там посмотрим: Собянин рассказал об ограничительных мерах.Досрочное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, может спровоцировать вторую волну заражений, а неоправданное затягивание сильнейшим образом ударит по людям -.так считает столичный мэр Сергей Собянин. Как в Москве ищут золотую середину?.Когда ждать второго этапа ослабления противовирусных мер и каким он будет?.Об этом мэр столицы рассказал в эксклюзивном интервью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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