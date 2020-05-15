«А» и «Б» катались по Москве

За историю развития Московского метрополитена пассажиров перевозили поезда более 10 типов и их модификаций. Первые вагоны обозначали буквой, например, А или Б.

В 70-е годы их нумеровали цифрами. А теперь поездам даже выбирают имена. Сегодня по линиям метро ездят составы пяти серий: Еж3, 81-717/714, 81-740/741«Русич», 81-760/761«Ока» и 81-765/766/767 «Москва». В народном музее московского метро мы узнали, в каких вагонах катались москвичи 85 лет назад и в наши дни.

Тип А

Первые поезда столичного метро собрали в 1934 году на Мытищинском вагоностроительном заводе. В каждом вагоне было по 52 сидячих места на мягких диванах с кожаной обивкой. Сейчас в электродепо «Измайлово» находится состав из полностью восстановленных вагонов типа А. На нем можно прокатиться во время экскурсии после окончания самоизоляции.

Директор Народного музея московского метро Константин Черкасский. Фото: Предоставлено Московским метрополитеном.

- В общественном транспорте тогда были сиденья из деревянных реек, - говорит директор Народного музея московского метро Константин Черкасский. - Метрополитен - это первый вид транспорта, где появились мягкие сиденья и автоматические двери.

Тип Б

Их сделали в 1937 году для линий второй очереди метро. По сути, это были усовершенствованные вагоны типа А. Поезда этой серии возили пассажиров до 1976 года.

В обновленных вагонах стало легче дышать после усиления вентиляции. Воздух более равномерно разлетался по всему салону.

Тип Г

Их обозначили четвертой буквой алфавита, потому что планировали запустить на Горьковской (сейчас - Замоскворецкой) линии. Первые шесть вагонов произвели в 1940 году.

Все вагоны стали моторными. Их оснастили новым электрооборудованием, а также электрическим торможением. На момент разработки вагон Г являлся одним из самых современных вагонов метро в мире.

Тип В

В 1945 - 1946 годах в столице проводилась модернизация 120 немецких электровагонов, полученных из Берлинского метрополитена. Обновленные вагоны обозначили буквой «В» - «Военный». Они ездили на линии «Сокольники» - «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького».

Стены вагонов вместо деревянной обшивки украсили линкрустом - плотной бумагой с вытесненными на ней узорами.

Тип Д

Опытную партию вагонов выпустили в 1949 году. Поскольку до этого в обозначениях поездов случайно получился алфавит, то решили его продолжить и дали новым вагонам букву «Д». Москвичи ездили в них аж до 1995 года.

Сидячих мест стало чуть меньше и за счет этого появились «карманы» возле дверей для стоящих пассажиров.

Тип Е

Эти вагоны серийно выпускали с 1963 года. В метро они курсировали до 2008 года. Причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Киеве, Тбилиси и Баку.

Поезда стали еще удобнее и быстрее. Теперь их максимальная скорость могла достигать 90 км/час. Впервые были расширены дверные проемы. За счет этого ускорилась посадка и высадка пассажиров на станциях.

Тип Ем и Еж

Такие вагоны возят москвичей с 60-х годов и после модернизации даже сейчас, например, на Таганско-Краснопресненской линии. В дальнейшем их заменят на новые поезда «Москва».

В салоне убрали сиденья возле кабины машиниста, чтобы дверные проемы в вагонах стали симметричными. На стенах вместо линкруста появился слоистый пластик.

Тип 81-717/714 (номерные)

Впервые вагоны столичного метро решили не обозначать буквами. Поэтому их прозвали номерными. С 1978 года такие поезда катаются в 18 метрополитенах России и мира. Москвичи ездили на них по всем линиям, кроме Арбатско-Покровской и Некрасовской. Сейчас они курсируют по Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линиям.

В салоне впервые появилось люминесцентное освещение и экстренная связь пассажиров с машинистом. Вагоны стали просторнее и перевозили на 10 процентов больше людей.

Тип 81-720/81-721 («Яуза»)

Эти вагоны начали ездить в метро в 1998 году. Конструкция «Яузы» принципиально отличается от старых серий. Кузов сделан из нержавеющей стали, появились современные дизайн и колесная тележка.

Пассажирам стало комфортнее, поскольку новый состав плавнее набирал и сбрасывал скорость. Сидячих мест стало меньше и за счет этого в вагоне умещается на 30 - 40 человек больше. Впервые сделаны сиденья, повторяющие изгиб спины человека.

Тип 81-740/81-741 («Русич»)

Серийное производство началось в 2003 году. Новая конструкция колесной тележки позволяет вагонам проходить крутые повороты без снижения скорости.

В салоне стало тише за счет двойных ударопрочных стеклопакетов и модернизированной конструкции дверей. А еще впервые в вагоне столичного метро установили отопление и кондиционеры.

Серия 81-760/761 («Ока»)

Поезда выпускались с 2010 года. На них пассажиры ездят до сих пор.

Впервые на этой модели сделали сквозной проход между вагонами. Стены, потолок и пол облицованы легкомоющимися материалами.

В метро вагоны новой модификации «Москвы» появились в прошлом году. Фото: Предоставлено Московским метрополитеном.

Серия 81-765/766/767 («Москва»)

Первый состав нового поколения запустили в апреле 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. В таких поездах улучшены шумоизоляция и система кондиционирования, есть USB-зарядки. Открыт сквозной проход через все вагоны.

В салоне еще меньше шума и тряски, чище воздух, больше места. В головных вагонах на Филевской линии часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна.

Самый современный поезд столичной подземки

Сейчас более 190 поездов «Москва» разных модификаций курсируют по 7 линиям - Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой.

• Над дверями - увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения.

• На потолке вагона и рядом с дверями - новые поручни в форме шестиугольника. Они удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу.

• Тач-панели для построения маршрутов.

• Зарядкидля мобильных телефонов.

• Сиденья стали мягче. Их обили антивандальной тканью, устойчивой к повреждениям и влаге.

• Сквозной проход через все вагоны.

• Широкие дверные проемы.

• В головных вагонах - места для инвалидных колясок.