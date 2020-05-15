2020-05-15T11:06:46+03:00
Общество

После драки с пассажиркой из-за цифрового пропуска московского таксиста вернули на работу

В компании решили, что он не виноват
Андрей АБРАМОВ
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Вышвырнувший скандалившую пассажирку таксист вновь получил разрешение на работу. Фото: вести.руВышвырнувший скандалившую пассажирку таксист вновь получил разрешение на работу. Фото: вести.ру
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Громкая история произошла в московском Бибирево в конце апреля. Таксист подрался с пассажиркой из-за того, что у той не сработал цифровой пропуск для поездки. Все коды водители обязаны проверять через приложение для смартфонов «Помощник Москвы». Номер пассажирки оказался недействительным. Такое могло случиться либо от того, что она дала уже использованный одноразовый код, либо ее пропуск аннулировали из-за неверно указанных данных.

Прохожие стали свидетелями жуткой картины: средь бела дня взрослый мужик вытаскивает кричащую даму с заднего сиденья. Та падает на асфальт, поднимается и вновь летит на землю уже от удара таксиста. Но пассажирка не сдавалась и отвесила оппоненту несколько пощечин. Самое парадоксальное случилось после. Таксист и москвичка вернулись в машину и поехали в полицию.

Там они написали друг на друга заявления — дрались же оба. Пока в МВД не разобрались, кто прав, кто виноват в ситуации. Серьезных травм у оппонентов нет. Значит можно расценить это как административное нарушение — побои. По статье штраф до 30 тысяч рублей или до 15 суток ареста. Также стороны могут пойти в суд и требовать друг с друга компенсаций.

После инцидента агрегатор, в котором работает таксист, заблокировал его аккаунт. Тогда водитель показал видео с регистратора внутри салона. На кадрах он терпеливо общается с девушкой, объясняя что не может везти ее из-за нерабочего QR-кода. Заказ он отменил и попросил пассажирку покинуть салон. Та начала оскорблять его и заявила, что будет ждать следующую машину здесь — на заднем сиденье. В это время таксисту упал уже следующий заказ. Тогда водила вышел из себя и вытащил даму из авто.

— Коллегиально приняли решение разблокировать его аккаунт. Он активен уже достаточно давно. Какая из сторон виновна, а какая нет - будут решать уполномоченные органы. Продолжаем внимательно следить за развитием этого вопроса, — сообщили kp.ru в компании Gett.

ИСТОЧНИК KP.RU

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