Апрельский пик смертности: сколько человек на самом деле умерли из-за коронавируса

На днях ЗАГС Москвы опубликовал данные по смертности за первые месяцы 2020 года (см. Портал открытых данных, где собирается вся статистика). Специалисты, конечно, сразу же обратили внимание на показатели апреля, когда в российской столице начался резкий рост смертей.

В связи с этим Департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным заявлением:

«В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года - 985 человек» (см. «Конкретно»).

РЕКОРДНЫЙ ПРИРОСТ

- Это абсолютный рекорд (для апрелей, - Авт.) - плюс 2000 смертей (доктор называет не совсем точную цифру - Ред.), - резюмирует Алексей Федоров, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя имени Бурденко. - Это дополнительные 18-20% к средним цифрам десятилетнего периода, и это очень много.

- Число смертей в апреле оказалось меньше, чем я ожидал, но больше прошлогоднего на 18%, - говорит независимый эксперт-демограф Алексей Ракша.

ВИНОЙ COVID-19?

Это реальный коронавирусный прирост или цифры в пределах погрешности?

Из заявления Депздрава: «Из общего числа умерших в апреле этого года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирус и его осложнения, чаще всего - пневмония».

Но врачи считают, что реальная цифра может быть больше. Как раз в пределах - около 2000 человек.

- Если учитывать, что в статистику смертей от COVID-19 идут только случаи, на которые успел прийти положительный анализ ПЦР (полимеразной цепной реакции, - Авт.), похоже мы плюс/минус имеем реальную апрельскую цифру погибших от этой инфекции москвичей, - продолжает Алексей Федоров. - При этом я пообщался со знакомым в московской статистике, в подавляющем большинстве этих «лишних» смертей в том или ином виде фигурирует диагноз «вирусная пневмония». То есть это не люди, погибшие «от одиночества и обострения болезней в условиях самоизоляции». Увы, но это ковид.

Смертность в столицеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

КАК СЧИТАЮТ

В Депздраве рассказывают, что всем умершим с подозрением на коронавирус делают вскрытие. В Европе это делают только примерно в 5% случаев.

- То есть, если в доме престарелых сейчас во время эпидемии коронавируса, происходит вспышка инфекционного заболевания и люди умирают, их без всякого вскрытия запишут на COVID-2019, - рассказывают демографы. - У нас же проведут вскрытие каждого, выявят пострадавшие органы, сопоставят наличие хронических болезней, и коронавирус окажется в списке причин смерти на 2 или 3 месте. То есть, в статистику по «ковиду» такой случай не попадет.

- Считают по методическим данным, которые опубликовал ВОЗ. Это Всемирная Организация Здоровья устанавливает обязательные для всех правила, в каких случаях записывать причиной смерти ковид, - настаивает директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Владимир Старобудов. - Это как в футболе: для всех есть единые правила, ни одна страна мира не может играть по правилам, которые выдумала сама, иначе будет анархия. Если доказано, что причиной смерти от пневмонии стал именно коронавирус, запишут коронавирус. Окончательный диагноз подтверждает не только лечащий врач, но и завотделением, и главврач больницы. Подозревать все врачебное сообщество в манипуляциях цифрами - бред.

- Еще есть мнение, что часть апрельских смертей «переедет» на май. ЗАГС ведь считает скончавшихся именно по числу выданных свидетельств о смерти.

- Да, но при этом по месяцам эти смерти распределяются не по фактическому числу выдачи бумажки, а по регистрации данной смерти. Думаю, все озвученные цифры (639 скончавшихся от коронавируса за апрель, - Авт.) корректны.

- За счет чего, в таком случае, весь остальной прирост смертности, если на ковид записана лишь примерно треть умерших в апреле москвичей?

- Две основные категории, различные патологии и онкология. По сердечникам - я могу предположить - смертность может быть связана с нагнетанием в СМИ и стрессом. Но в целом нужно анализировать: не могло ли оказаться, что уделяя пристальное внимание коронавирусу, мы на время упустили пациентов с другими недугами? Но это не утверждение, это все можно подтвердить только анализом. Вообще, я бы не стал делать какие-либо выводы по одному месяцу. Подобные процессы нужно изучать на «большом материале», как говорят у нас, - по статистике хотя бы за квартал, а лучше за год. Один месяц ничего не доказывает.

От чего умирают москвичиФото: Наиль ВАЛИУЛИН

А у них?

- Прирост смертности в Москве по сравнению с Нью-Йорком, Лондоном, Мадридом, Парижем - микроскопический, Стамбулом, Миланом, Джакартой - в разы меньше, - говорит демограф Ракша. - Пока что выходит, что из городов такого размера Москва пострадала меньше всех из тех, по которым есть статистика.

В качестве примера Депздрав приводит и статистику других стран.

«В Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 15709. В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил - 5531. В Италии, Испании, Франции, США - доля ковида в приросте общей смертности в диапазоне 70-80%. В России - около 30%».

ЧТО ЗА МЕСЯЦ ТАКОЙ?

Январь: водка, грипп и холод

Если изучить статистику последних 10 лет по месяцам, сразу бросается в глаза, что в январе всегда наблюдаются более высокие цифры, на 10-20% выше, чем в другие месяцы. Почему?

- Если коротко - потому что водка, грипп и холод, - говорит Алексей Ракша. - В январе длинные праздники, которые сопровождаются выпиванием большого количества алкоголя. А нашего человека в таком состоянии тянет на подвиги. Вторая причина - сезонные эпидемии ОРВИ и гриппа. В нынешнем году зима была теплой и мы сразу видим это на цифрах января - более 12 тысяч смертей в январе прошлого года, и рекордно низкие 10,9 тысяч в нынешнем (см. «Конкретно»).

КСТАТИ

Самые большие цифры за последние 10 лет были во время жары 2010 года

В среднем в Москве ежемесячно умирает около 10 тысяч человек. В открытом доступе есть цифры с 2010 года и они всегда плюс-минус одинаковые. Однако в том же 2010-м специалисты фиксировали в отдельные месяцы повышение смертности на 50%!

Так, в июле 2010-го в Москве скончались 14340 человек, а августе - 15016. В Росстате отмечали, что из-за жары и висевшего над столицей смога (тогда горели леса и торфяники) чаще обычного умирали люди с хроническими болезнями органов дыхания, кровообращения, сердца. Смертей от утопления, кстати, тогда стало в два раза больше, чем в обычный летний сезон - из-за жары многие лезли купаться в любые водоемы после возлияний.

КОНКРЕТНО

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