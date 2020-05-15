«Принесите мне на могилу шоколадку»: странную предсмертную записку нашли полицейские рядом с телом москвича

Труп молодого человека обнаружили дорожные рабочие на Кутузовском проспекте, в районе набережной Тараса Шевченко. На место сразу же вызвали скорую и сотрудников полиции, однако врачи уже не могли помочь 25-летнему Ивану В* - парень скончался.

Полицейские обнаружили на месте записку, которую молодой человек перед смертью адресовал своей маме. В ней он рассказывал об отчаянии и одиночестве, которые подтолкнули его к этому ужасному поступку. - В записке молодой человек просит никого не винить и никому не мстить. Также Иван просит похоронить его по христианским обычаям, а на могилу принести плитку шоколада. В завершении, Иван передает привет своим близким друзьям, выражая им свою признательность за дружбу, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку.