2020-05-15T11:19:20+03:00
Происшествия

«Принесите мне на могилу шоколадку»: странную предсмертную записку нашли полицейские рядом с телом москвича

Парень оставил трогательное письмо, адресованное матери, где просил ухаживать за своим дедушкой
Иван РУНЕВ
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Полиции предстоит разобраться в причинах смерти.Полиции предстоит разобраться в причинах смерти.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Труп молодого человека обнаружили дорожные рабочие на Кутузовском проспекте, в районе набережной Тараса Шевченко. На место сразу же вызвали скорую и сотрудников полиции, однако врачи уже не могли помочь 25-летнему Ивану В* - парень скончался.

Полицейские обнаружили на месте записку, которую молодой человек перед смертью адресовал своей маме. В ней он рассказывал об отчаянии и одиночестве, которые подтолкнули его к этому ужасному поступку. - В записке молодой человек просит никого не винить и никому не мстить. Также Иван просит похоронить его по христианским обычаям, а на могилу принести плитку шоколада. В завершении, Иван передает привет своим близким друзьям, выражая им свою признательность за дружбу, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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