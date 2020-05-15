На Рублевке обокрали коттедж сокамерника Ходорковского, замешанного в афере на 1 млрд долларов

Все случилось в элитном коттеджном поселке «Жаворонки-1» на знаменитой Рублевке. В тот день грабители пришли в роскошный особняк, который семья Лавровых использует как загородную дачу. Самих хозяев, бизнесмена Дениса Лаврова и его жены Марины дома не было, однако, на территории усадьбы располагается сторожевой дом с бригадой охранников, которые день и ночь блюдут порядок и сохранность нажитого четой имущества. Но охранники тоже люди, случаются и промашки. Так и вышло в тот злосчастный день. Ребята отлучились от мониторов камер наблюдения буквально на полчаса - вышли на обед. Вернувшись, они заметили, что дом выглядит уже не так, как они его оставляли до своей трапезы. Проверили записи камер наблюдения и действительно, в тот самый момент, когда бравые ЧОПовцы отлучались перекусить, неизвестные вломились в имение семьи Лавровых и ограбили его, прихватив то, что плохо лежало.

«В полицию поступило сообщение об ограблении особняка на Рублевке. Прибывший на место наряд установил, что трое неизвестных в черных масках проникли в дом бизнесмена Дениса Лаврова. Судя по камерам, злоумышленники очень торопились и смогли украсть только то, что попадалось им под руку. По словам жены Дениса Марины, из дома были похищены несколько наручных часов, настольные часы в виде глобуса, женская сумочка и несколько бутылок виски - общий ущерб по словам потерпевших, чуть больше полумиллиона рублей, но это еще не точные цифры, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, злоумышленники точно знали, когда у охраны обеденный перерыв и заранее спланировали ограбление. Самое примечательное, что подготовленные преступники забрали все блестящее и вычурное, но не тронули эксклюзивные музыкальные инструменты, которые семья Лавровых коллекционировала. Только пару предметов из этой коллекции могли бы принести грабителям больше 20 тысяч долларов.

По информации из источников, Денис Лавров был арестован 3 марта 2009 года по обвинению в мошенничестве. Бизнесмена обвиняли в незаконном завладении государственным имуществом стоимостью более 1 млрд долларов США. По версии следствия, Денис за бесценок купил 63 гектара подмосковной земли вместе с популяцией черного соболя, которые принадлежали государству. Организаторы мошенничества планировали продать единственную в мире популяцию черного пушкинского соболя за границу, а на участках в Подмосковье построить коттеджный поселок и многоэтажные жилые дома.

На время следствия Денис Лавров был помещен в СИЗО «Матросская тишина», где он успел посидеть в одной камере сперва с Михаилом Ходорковским, а после с известным «вором в законе» по имени Тариел Ониани, известного в криминальных кругах как Таро. Проведя более года в СИЗО Денис решил пойти на сделку со следствием. После этого Пушкинский городской суд назначил Лаврову наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В срок отбытия наказания зачтено время нахождения Лаврова под стражей в период следствия — Денис вышел на свободу.