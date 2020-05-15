«Деньги показали WhatsApp»: у московского предпринимателя украли масок на 26 млн рублей

Столичные мошенники провернули схему, достойную экранизации в каком-нибудь криминальном сериале. Рвущий на голове волосы пострадавший подсчитывает убытки (минус 26 миллионов рублей), полицейские ищут аферистов, а те, вполне возможно, сейчас пытаются сбыть самый дефицитный товар года.

Это история про медицинские маски, конечно. Если еще в начале года средняя оптовая стоимость на рынке была в районе 1 рубля за штуку, то теперь в рознице масками торгуют по цене до 50 рублей, а бывало и покруче. Словом, на «средствах индивидуальной защиты» сейчас делаются состояния.

У этнического киргиза Муканбека Назаралиева, который уж несколько лет ведет бизнес в Москве, на складе скопилась приличная партия масок. Выставил на продажу через интернет. Клиент нашелся очень быстро. Представился Сергеем. Он готов был забрать все, что есть без торга. За 26 миллионов рублей. Но были два нюанса: доставка требуется немедленно, но так как все банки уже закрыты, крупную сумму он перекинуть не может, зато готов отсчитать все сполна наличными - при получении товара. В доказательство, что деньги имеются, Сергей переслал на WhatsApp своему новому бизнес-партнеру Муканбеку видеозапись с пачками денег. Чтобы доказать, что толстые пачки 5-тысячных купюр сняты в реальном времени, даже записку соорудил: «Для Мухи». (Для Муканбека, то бишь).

Предприимчивый азиат быстренько нанял две грузовые машины, опустошил быстренько свой склад на Осташковском шоссе, закидав в машины коробки и мешки с масками и - в путь. Товар нужно было отвезти в Солнечногорск. Назаралиев двинулся с кунаками на двух легковушках за грузовиками.

И дальше случилось странное.

На выезде из Москвы «Ленксус» и «Мерседес», в которых ехал Муканбек и его товарищи, остановили «гаишники». Проверка документов затянулась на добрых 40 минут. К тому времени грузовики уже почти доезжали до места. В этот момент Назаралиеву перезвонил Сергей и попросил приехать за деньгами на адрес в Москве, в район Водного стадиона.

А общем, приехали бизнесмены на место, а там никого. Еще час безуспешно пытались дозвониться до Сергея (телефон - вот неожиданность! - оказался отключен). В итоге помчались писать заявление в полицию.

- Водители грузовиков, которых пострадавший нанял для перевозки товара, показали, что они добрались до деревни Никулино в Солнечногорском районе, - сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Там их встретила группа мужчин примерно из десяти человек. Они оперативно разгрузили обе машины и выдали водителям по 20 тысяч рублей.

Сумму ущерба пострадавший бизнесмен оценил в 26 млн рублей. Преступников ищут.

И это не единственный случай мошенничеств с медицинскими масками за последние дни. 9 мая в полицию обратился с заявлением еще один предприниматель. Решил купить для перепродажи 600 тысяч масок. Нашел продавца. Созвонились, договорились.

- Мужчина приехал на склад на западе Москвы, на Веерной улице, - рассказывает источник. - Проверил товар. Началась погрузка. Бизнесмен отсчитал владельцу масок 7,2 миллионов рублей, а сам ушел контролировать погрузку. Через какое-то время стало понятно, что необходимое количество ему не догрузили. А продавец к этому моменту уже испарился. Вместе с деньгами.

По словам пострадавшего, ему не догрузили медмасок на 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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