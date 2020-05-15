На крыше дома моего: от скуки на самоизоляции москвичи штурмуют кровли

За окном ласковое солнышко, ветерок шепчет — выходи гулять. А в новостях треклятый вирус косит народ тысячами. В это время по всей Москве делятся занятыми кадрами — люди гуляют по крышам домов. Ладно бы это были неуемные подростки. Так нет: подышать воздухом выходят женщины с колясками! Не хватало еще шабаша с шашлыками на крыше.

Решил и я выбраться на свою.

Кадр сделан в Ново-Переделкино. Жильцам удобно — сделал шаг за окно и ты уже на крыше.Фото: vk.com

ЛЕГАЛЬНО НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО

Поднялся до крайнего девятого этажа. Лестница на чердак огорожена стальной решеткой с жирным замком. Набираю в «управляйку»:

— Зачем вам на крышу?

— Антенну хочу поставить!

— Допустить к работам жильцов не можем. За это штраф огромный (до 300 тысяч на юрлицо за нарушение техники безопасности — прим. ред.).

Легально арендовать крышу не получилось.Фото: vk.com

Намекнули, что если мне действительно нужна антенна, могу заказать их мастера. Но с собой он меня все равно не возьмет.

На свою крышу нельзя, так, может, на чужую пустят? В Москве для мероприятий сдают благоустроенные террасы под небосводом. От 1100 рублей в час. Написал во всевозможные фирмы, везде ответ один — не работаем, запрет на массовые мероприятия. Правда удалось отыскать элитные пентхаусы с доступом наверх. От 30 тысяч рублей в сутки. Дороговато, чтобы погулять.

ЭКСКУРСИИ ПОД НЕБЕСА

Руферы — безбашенные ребята, которые штурмуют крыши многоэтажек ради фоток и адреналина. В Москве несколько экстремалов водят экскурсии по высотками. За твои деньги могут устроить романтик с видом на ночной город или просто провести экскурсию. Цена от 1500 рублей с человека.

Провести на высокую крышу мой проводник не смог. Но на третьем этаже тоже неплохой вид.Фото: Андрей АБРАМОВ

Почти все отказались провести журналиста наверх.

— Меня же оштрафуют, если увидят репортаж!

При этом пацанов совершенно не смущали фотки в их инстаграмах, где они курят кальян и нагружают колонки музыкой, сидя на кровельном гудроне. Наконец нашелся смельчак.

Сане 19 лет. Эту весну он коротает, играя в компьютер и устраивая вылазки на крыши. А еще ждет повестку от военкомата — с учебой у парня не задалось. Сначала Сашка загорелся идей пропиарить свой бизнес через «Комсомолку» и даже сделал скидку — 500 рублей, вместо привычных 800, за которые он проводит наверх. Но во время нашей прогулки передумал светиться.

КОДЕКС РУФЕРА

Мы встретились на Преображенской площади и побрели по жилым кварталам. В рюкзаке у Сани набор ключей от домофонов, плоскогубцы и пара отверток. Сунулись в первую высотку — прогнала консьержка. Во второй оказался сильно сложный замок на чердак.

— Могу сломать, но шума будет… Обязательно бабка какая-нибудь выйдет, сейчас же все дома, — пожал плечами руфер.

Наконец забрели в жутковатую «сталинку». Замок на чердак висел, но был не защелкнут. Мы влезли на ветхую кровлю. Ржавый стальной шифер злобно скрипел под двумя мужиками. Оказались, не так уж и высоко — соседние многоэтажки взирали на нас сверху. Девушка в окне сняла нас на видео. Наверняка потом появимся в виртуальной группе района с каким-нибудь обидным комментарием в наш адрес.

Саня сфоткал меня, сел на корточки и закурил:

— Так и живу, — тоном отпетого экстремала выдал пацан и картинно выдохнул дым.

На обратном пути мы так же аккуратно повесили замок. Проводник пояснил, что по кодексу руферов, если нашел крышу, нужно оставить открытой для других. Но при этом повесить замок, будто он на месте, чтобы не вызывать подозрения у жильцов.

Комментарии специалистов

У РОССИИ, КАК ВСЕГДА, СВОЙ ПУТЬ

От Парижа до Сеула на крышах многоэтажек обустраивают палисадники и зоны отдыха. Чем мы хуже?

— Наши кровли со времен средневековья всегда были скатными. В этом логика климата. В Европе и Азии дефицит территорий и довольно плотная застройка: банально не хватает мест для парков. У нас дешевле и проще создавать скверы на земле. Европейцы не могут позволить иметь загородный дом, а у нас почти все при даче, — рассказал гендиректор архитектурно-строительной компании Loft Technology Group Олег Арефьев.

В Ясенево по крышам гуляют утки.Фото: vk.com

Если использовать крыши, то надо пересматривать конструктив зданий. Сад на многоэтажном доме в разы увеличивает нагрузка на перекрытия. Лишняя тонна грунта сломает кровлю.

Коммунальщики шлют привет жильцам.Фото: vk.com

— Зеленые крыши с эстетической точки зрения — это прекрасно, но на практике стоимость жилья и квартплата сразу вырастут. Если что-то делать на крыше, нужно продумывать систему безопасности. А еще кровля довольно хрупкая. К тому же сложная конструкция, сделана как пирог — утеплитель, изоляция, — добавил Арефьев.

Превратить крышу в общественную зону все-таки можно — убежден президент некоммерческого партнерства управляющих недвижимостью «Совладение» Александр Павленко:

— Крыша относится к общему имуществу жильцов, как и лестничные клетки, подвал, лифт, коммуникации. Каждый собственник имеет право на долю. Но прежде надо собранием жильцов принять решение, сформировать общедомовую собственность, описать ее, получить в БТИ документы по техническому учету — техпаспорт домовладения, экспликацию, план. После этого можно подать заявление в Росреестр и зарегистрировать крышу как общее имущество.

Штраф за проникновение на крышу сейчас всего 300-500 рублей. Уже несколько лет пытаются принять закон, увеличивающий санкцию, но пока тщетно. Фото: Евгений Глаголев

Когда будут готовы все документы, жильцы могут найти подрядчика и заказать план реконструкции крыши. Строительные нормы серьезные: все-таки на кровле воздуховод, антенны, водостоки. Да и просто опасное место, которое нужно огородить.

Другие опрошенные «КП» эксперты в сферы управления многоквартирными домами согласились, что механизм, описанный Павленко, верный. Только в российских реалиях бессмысленный.

Ничего необычного: просто мамочка коляской гуляет по крыше.Фото: vk.com

— Всему виной ментальность! В центре Москвы есть несколько элитных многоэтажек с обжитой крышей. Только принадлежит она, как правило, владельцу последнего этажа. Точнее взята в аренду у собственников дома. А насколько там узаконена реконструкция — это другой вопрос, — поделился с kp.ru руководитель фирмы, которая занимается управлением домами в районе Арбат.

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