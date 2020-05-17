Сладкая жизнь москвичей на самоизоляции: устраивают на балконе пасеку и собирают по 25 кг меда

«Аптекарский огород МГУ» открывает серию семинаров онлайн-школы пчеловодства. Вы узнаете, как устроить пасеку на своем московском балконе»: на это объявление я наткнулась в одной из социальных сетей. Признаться, решила - фейк или чья-то сладкая, медовая шутка. Улей на балконе, да еще в мегаполисе, звучит фантастично. Но любопытства ради на семинар все-таки зарегистрировалась.

Таких, как я, на первом же занятии оказалось больше тысячи человек. Самоизолировавшись в своих квартирах, мы уткнулись в экраны телефонов, с которых вещал Андрей Кожарский, коуч-пчеловод (оказывается, и такие тоже бывают).

МОСКОВСКИЙ МЕДОК ОТМЕННЫЙ - НЕ ХУЖЕ АЛТАЙСКОГО

- Пчеловодством занимаюсь уже 8 лет. Первые ульи держал на даче в Подмосковье. А три года назад устроил эксперимент - и теперь собственная пасека у меня прямо на балконе. В прошлом сезоне собрал 25 кг меда. Это вообще рекордный показатель. С традиционных подмосковных пасек мой товарищ получил 12 кг с 10 ульев. Сезон был неудачный: холодное и дождливое лето. В Москве с погодой было лучше - вот и результат, четверть центнера с одного балконного улья, - начал нахваливать городское пчеловодство Кожарский.

- И неужели этот мед можно есть? В Москве одних выхлопных газов вон сколько! – поинтересовался участник семинара по имени Дмитрий.

Но каверзный вопрос Андрея ничуть не смутил. Пчеловод достал, видимо, заготовленный заранее документ и развернул перед экраном.

Сам улей на вид ничем не отличается от тех, что многие из нас видели на обычных пасекахФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мой городской мед в лаборатории изучили вдоль и поперек. Пыльцевой анализ показал, что на 76% он состоит из пыльцы ивы. Остальное: слива, яблоня. А тяжелых металлов и прочих опасных веществ в нем не нашли. Сотрудница лаборатории вообще сказала, что московский городской медок отменный и по всем показателям не хуже алтайского, который ей тоже на проверку привозили, - не без гордости рассказал Андрей.

По словам коуча-пчеловода, сейчас на московских балконах не меньше ста пасек. Но это, оказывается, мизер.

- Мы в этом деле позади планеты всей. Мировые лидеры: Франция, Германия, Япония и Англия. Там миллионы жителей держат пчел на балконах. Пасеки есть на крышах почти всех государственных зданий: больниц, университетов и даже детских садов, - продолжил вещать Андрей.

Послушать его, так пчелы чуть ли не идеальные домашние питомцы. После финального четвёртого семинара, казалось, в голове все разложилось по полочкам: иди в магазин, покупай улей и дыми себе на балкончике, пока пчелы работают. Но так ли все просто на самом деле. Корреспондент «КП» решила все проверить и напросилась в гости к первому московскому балконному пчеловоду Андрею Кожарскому.

Андрей Кожарский — член Ассоциации Естественного Пчеловодства, амбассадор Колодного пчеловодства и распространитель идеи Городского пчеловодстваФото: Михаил ФРОЛОВ

ДЛЯ КОГО ЧЕРЕМУХА ЦВЕТЕТ

Панельная двенадцатиэтажка на улице Нелидовской, недалеко от метро «Сходненская», утопает в зелени берез. У дома вовсю цветет черемуха, а еще денек - и сирень распустится. Красота. Пока глазею, с балкона на шестом этаже мне приветливо машет рукой тот самый коуч-пчеловод.

- Не бойтесь, заходите в гости!

А как не бояться, если все с детства знают: пчелы бывают кусачими. Еще раз смотрю на Андрея и его балконную пасеку с безопасного расстояния. Он стоит без защитного костюма, может, и правда не так страшны пчелы, как мне кажется. Выдыхаю, захожу.

В квартире медом и не пахнет, пчел в комнатах тоже нет. Андрей гостеприимно предлагает чай, конечно, с медом. Чего уж время тянуть!

- А пойдемте лучше сразу на вашу пасеку, точнее, на балкон, - осмелела я.

- Конечно, пойдемте, - улыбается балконный пчеловод и открывает дверь, ведущую к лоджии.

Пасека находится в обычной панельной двенадцатиэтажке недалеко от метро «Сходненская»Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Костюм надевать не надо?

- Нет. Он нужен только для сбора меда. В остальное время пчелы совершенно не агрессивны.

И правда. Балконные пчелы меня, Андрей и нашего «комсомольского» фотографа Мишу Фролова словно и не замечают: летают себе от улья к окну и обратно.

- Все, что их сейчас интересует, это пыльца! – объяснил Андрей.

ПЧЕЛЫ ПРОТИВ СОБАК

Сам улей на вид ничем не отличается от тех, что многие из нас видели на обычных пасеках (деревянная коробка размерами примерно 40 на 40 см), установлен он прямо у окна.

- Единственное правило балконной пасеки – не закрывать окно с ранней весны до поздней осени. Точных сроков нет, они от погоды зависят, - объяснил Андрей.

- Как пчелы находят именно ваш балкон. К соседям они не залетают?

- Их природный навигатор так устроен, что они свой дом никогда не перепутают. За три года ни разу к соседям не залетали. Уж поверьте, я бы точно об этом узнал. У меня и вверху и внизу соседки-пенсионерки из тех, кому до всего есть дело. Но про мой улей на балконе они еще не разнюхали. А вот про мою личную жизнь, кажется, знают больше, чем я.

Я прошлась по этажам. И правда, оказалось, что про необычную пасеку никто из соседей не знает. Андрей все-таки напоил нас чаем со своим мегаполисным медом. Вкус, надо сказать, отличный.

- Вот не понимаю зачем люди собак заводят. Хлопот много, а толка мало, - в духе мультяшного кота Матроскина рассуждает Андрей. – Всем советую, заводите пчел на балконе. На уход с мая по август я трачу 30 минут один раз в 10 дней. Так что хлопот нет, а мед есть, - рассказал Андрей.

Пыльцевой анализ показал, что на 76% он состоит из пыльцы ивы. Остальное: слива, яблоняФото: Михаил ФРОЛОВ

СЧИТАЛКА «КП»

Что понадобится, чтобы организовать пасеку на балконе

Улей в комплекте с рамками и подставкой – от 7000 руб.

Защитная маска – от 250 руб.

Перчатки пчеловода – от 250 руб.

Куртка пчеловода – от 650 руб.

Дымарь – от 400 руб.

Стамеска – от 200 руб.

Пчелы - от 6000 руб.

Итого: 14750 рублей.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Кожарский — член Ассоциации Естественного Пчеловодства, амбассадор Колодного пчеловодства и распространитель идеи Городского пчеловодства в Москве и России.

КСТАТИ

Самая известная пасека Москвы - «Царская» — расположена в Измайловском парке. Когда-то ещё в ХVII веке царь Алексей Михайлович организовал здесь что-то вроде средневековой сельскохозяйственной выставки. А в 1865 году энтузиасты и учёные создали в Просянском саду (так назывался этот уголок усадьбы) Измайловскую опытную пасеку, которая стала центром российского пчеловодства, где сегодня с удовольствием принимают гостей и знакомят их с жизнью столь необычных обитателей мегаполиса. На время пандемии посещение пасеки закрыто. Но, скорее всего, уже летом она заработает.