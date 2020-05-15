«Один клиент каждую неделю заказывает букеты травы»: Московский бухгалтер, потерявший из-за коронавируса работу, стал курьером

До всей это истории (в смысле до коронавирусного карантина) 26-летний Андрей был главбухом в двух небольших московских фирмах. Помимо этого сдавал отчеты еще по трем-четырем компаниям. Словом, обычная для бухгалтерской профессии история. Но как только началась эпидемия и объявили режим самоизоляции, все начало стремительно рушиться. Одна фирма разорилась сразу («у нее и до этого дела шли так себе», - говорит мужчина), а вторая была вынуждена временно распустить всех сотрудников - кафе в спальном районе на северо-западе.

- Владелец помещения по аренде никаких скидок делать не стал. Поэтому нам сказали: извините, ребята, вся наша подушка безопасности сейчас будет уходить на аренду, распускаем всех без содержания. Если выживем, вы сможете вернуться… В общем, к началу апреля я оказался на мели. А у меня же семья, маленький ребенок, кредиты, которые нужно платить каждый месяц… Начал искать работу. По знакомым попробовал - глухо, везде такая же чепуха с роспуском штатов. Потыкался в пару мест и решил попробовать курьером поработать.

Андрей попал в крупную фирму, которая занимается доставкой цветов.

9 ТЫСЯЧ В ДЕНЬ

- Компания еще до всех этих проблем активно развивала онлайн-заказы и доставку, поэтому и сейчас крепко стоит на ногах, поэтому постоянно набирает новых курьеров.

По словам мужчины, первое время была некая ломка - все-таки человек с образованием, труженик умственного труда, так сказать, и вдруг стал курьером?! Но уже через пару дней весь скепсис прошел.

- Дня три проездил. Заказов куча - только успевай доставлять. Иногда до 20 букетов доставляю. Полную стоимость заложенных за доставку денег фирма отчисляет курьерам. Поэтому, если разделить на мои средние дневные доходы по бухгалтерии, курьером я стал зарабатывать в 2-3 раз больше!

350 рублей за заказ по городу. 500 - за выезд за пределы МКАД, в радиусе от 10 км. Все, что дальше - по 50 рублей за километр.

- Пару раз мне доставались заказы, когда нужно было везти букет цветов километров за 40 от Москвы - Солнечногорский район, Икша. Такие выезды - самые выгодные экономически. За одну из доставок вместе с чаевыми 2,5 тысячи рублей заработал. Вообще же рекорд был 9 тысяч чистыми за день.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ ЦВЕТЫ НА КАРАНТИНЕ?

Андрей, как всякий обожающий цифры бухгалтер, даже в новой работе нашел применение своим талантам.

- Я начал каждый день записывать, кто и для чего покупает цветы. Ну, такой легкий анализ рынка. И получается, что 80% покупателей заказывают цветы кому-то на различные даты. Обычно это дни рождения. Родственникам, любимым на удаленке, коллегам. Примерно десятую часть составляют «корпоративные заказы» - фирма, в которой я работаю, выиграла несколько тендеров крупных компаниях на поставки цветов, это не разовые заказы, это годовые договоры. Шикарные букеты стоимостью в 5-10 тысяч рублей заказывают партнерам или топ-менеджменту.

По словам Андрея, оставшиеся 10 процентов - самое трогательное.

- Это когда сидящий дома на карантине мужчина делает своей жене сюрприз, заказывая цветы на дом. Это так мило, когда принимать букет выходит ничего не подозревающая женщина. Она в приятном шоке. У нас есть услуга: к букету прилагается бесплатная открытка от фирмы - заказчик текст сам пишет на сайте, а мы печатаем. И вот женщина берет цветы, а там поздравление от мужа. Многие от неожиданности плакать начинают.

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«КТО ВЫ ТАКОЙ?»

- Средний чек по букету - около 2-2,5 тысяч рублей. Но иногда по заказу понятно, что у человека денег немного, но сюрприз он все равно хочет сделать. Например, пару раз возил одну розу рублей за 150. При том, что доставка 300 рублей стоит.

- Неадекватные клиенты попадались?

- Скорее не неадекватные, а подозрительные. Сейчас все-таки многие на нервах, напуганы. Большинство заказов сюрпризные - заказчик сообщает, куда везти, иногда код от домофона и все такое. Чтоб ты уже с этажа итоговому адресату звонил. И тут начинается иногда: кто вы такой, что вам от меня надо… Бывает, что заказчику приходится перезванивать этому второму человеку, которому цветы я привез, объяснять.

Кстати, по словам моего собеседника, бесконтактную доставку, когда оставляешь букеты у дверей и уходишь, заказывают примерно в 20% случаев.

- Еще дважды попадал на одного странного клиента. Он у нас каждую неделю заказывает траву. У, в смысле, которую используют для формирования букетов. Рускус, вакс. Каждый раз много веточек одного вида. Мужчина - азиат. Я так и не понял, зачем ему столько травы. Ну не курить же, да? Возможно, он сам какие-то букеты формирует…

- Когда все закончится, планируешь остаться в курьерах?

- Нет. Я хочу все-таки вернуться в бухгалтерию, заниматься интеллектуальным трудом. Это сейчас в Москве полупустые дороги. А когда все вернуться с карантина, будет не дорога, а одна сплошная пробка. Это значит, меньше поездок, меньше заказов. Но теперь я, по крайней мере, знаю, куда можно податься в случае чего…

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