«Задача - убедиться, чтобы каждый врач, медсестра, водитель получили причитающиеся деньги»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел совещание с главврачами

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел видеосовещание с главврачами больниц региона. Одной из его главных тем стал вопрос перечисления медикам дополнительных мотивационных выплат. Напомним, все медицинские работники (таковых сейчас более 22 тысяч), которые сейчас задействованы в борьбе с коронавирусом, должны получить федеральные и региональные надбавки.

- Президент контролирует этот вопрос лично, - напомнил Андрей Воробьёв. - Из федерального бюджета мы получили более 650 млн рублей на доплаты медработникам. Кроме того, из регионального бюджета выделили свыше 1 млрд рублей, чтобы расширить список получателей. Сегодня на федеральном уровне был проведен очередной селектор. Поставлена задача - убедиться, чтобы каждый врач, медсестра, водитель получили причитающиеся деньги. Председателем Правительства РФ дана команда - открыть горячую линию. Все жалобы врачей будут поступать на федеральный уровень.

Еще один насущный вопрос - привлечение новых медработников. В Подмосковье за последние недели открыты не только новые инфекционные отделения уже работавших больниц, но и новые стационары, и временные госпитали (один только госпиталь в «Крокус Экспо» может принять до 1040 легких и средних пациентов с COVID-2019). Однако медиков во многих из них не хватает. Да, сейчас ведется активная работа по привлечению новых специалистов, в том числе из других регионов. Губернатор попросил участников совещания продолжать активные поиски.

- Ключевым остаются кадры - нам очень нужны специалисты. За прошлую неделю мы привлекли порядка 130 медработников, - сказал Андрей Воробьёв. - Сейчас медики находятся на передовой, кто-то заражается коронавирусом, и это, безусловно, влечет за собой дополнительную нагрузку.

Губернатор отметил, что система должна работать без перебоев.

- Обращаю внимание главных врачей на строгое соблюдение приема пациентов в случае маршрутизации по онлайн-системе. У нас не должно быть ситуаций, когда скорая или неотложная помощь приезжает, а приемные отделения в больницах, госпиталях дают отказ.

Также в Московской области продолжают готовить дополнительные инфекционные койки:

- Число госпитализаций остается в последнее время приблизительно на одном уровне, так же как и количество случаев заболевания. К 25 мая мы планируем развернуть порядка 18 тысяч коек, из них с кислородом - около 10 тысяч, с ИВЛ - почти тысяча.

Сегодня медикам были переданы еще 36 новых машин неотложной помощи, приобретенные за счет регионального бюджета. Они поступят в больницы Серпухова, Лобни, Долгопрудного, Солнечногорска, Чехова, Котельников, Озёр, Серебряных Прудов, Луховиц, Волоколамска, Талдома, Лотошина, Лыткарина, Дзержинского, Дубны, Фрязина.

- В регионе мы расширили перечень тех, кто задействован в помощи пациентам с COVID-19. Нагрузка на медиков очень большая. Оказание неотложной медицинской помощи имеет принципиальное значение. В апреле работа «неотложек» увеличилась в 5 раз по сравнению с 2019 годом. Поэтому эти машины сразу отправятся на линию».

Ежедневно на выездах в Московской области задействованы около 450 бригад «неотложки и более 500 – скорой помощи. Все работающие в них медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и антисептиками.

- Автомобили комфортные, экономичные, - заявил водитель Солнечногорской Центральной райбольницы Евгений Драгунов. - От 150 до 500 км нам приходится ездить каждый день. Новые машины позволят преодолевать эти расстояния комфортно. Они оборудованы носилками, имеют высокий дорожный просвет, мы сможем ездить по деревням.

До конца месяца бригады неотложной помощи получат еще 200 новых машин.

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