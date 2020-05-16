«Вы уродливая и выглядите, как запойный алкоголик»: 47-летнюю москвичку приняли на работу и тут же уволили

Эту вакансию в «Евромедклиник 24» 47-летняя москвичка Марина Вересаева на днях увидела на сайте Суперджоб. «Требуется менеджер по закупкам».

- Я до этого 10 лет отработала на аналогичной должности в крупной аптечной сети, последнее время по договору менеджером по кадрам, но из-за эпидемии потеряла работу. Вот и и откликнулась на объявление, - рассказала Марина сайту kp.ru.

По словам женщины, она выслала свое резюме и ее пригласили на собеседование.

- Я ходила в «Евромедклиник 24» несколько раз. Мне сказали, что я подхожу. Я прошла медкомиссию - у них такие порядки - беседовала с неврологом. Мне показали рабочее место, выдали пропуск. Мы подписали договор и одновременно - заявление об увольнении.

- Это зачем?

- Сказали, что у них такой в компании такой порядок. Я должна была выйти на работу в нынешнюю пятницу, но затем мне позвонили из клиники и сказали выходить в понедельник. И вот, утром в пятницу вдруг звонок. Сотрудница клиники сказала: извините, мы посовещались и поняли, что вы нам все-таки не подходите. Нам нужен не просто менеджер, а бухгалтер, человек с соответствующим образованием.

Марина Вересова говорит, что очень удивилась такому развитию событий и решила позвонить главврачу, Владиславу Кривощекову, - номера основных сотрудников ей выдали при приеме на работу.

- То, что он наговорил мне, у меня в голове не укладывается. Он заявил, что я выгляжу уродливо, как запойный алкоголик. Якобы такие выводы после общения со мной сделал их невролог. Но я-то вообще не пью! Я в шоке, не понимаю, как такие гадости можно наговорить человеку?

По словам москвички, ее трудовая книжка лежит в клинике - как полагается, при приеме на работу ее забрали в отделе кадров.

- Не знаю, что теперь делать. Денег нет. Работы нет. А найти новое место во время эпидемии почти невозможно, большинство компаний наоборот сокращают сотрудников, а не набирают...