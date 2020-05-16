2020-05-16T14:04:22+03:00
Общество

«Вы уродливая и выглядите, как запойный алкоголик»: 47-летнюю москвичку приняли на работу и тут же уволили

Странные вещи женщине наговорил главврач - несостоявшийся работодатель
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Марина Вересова говорит, что очень удивилась такому развитию событийМарина Вересова говорит, что очень удивилась такому развитию событийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Эту вакансию в «Евромедклиник 24» 47-летняя москвичка Марина Вересаева на днях увидела на сайте Суперджоб. «Требуется менеджер по закупкам».

- Я до этого 10 лет отработала на аналогичной должности в крупной аптечной сети, последнее время по договору менеджером по кадрам, но из-за эпидемии потеряла работу. Вот и и откликнулась на объявление, - рассказала Марина сайту kp.ru.

По словам женщины, она выслала свое резюме и ее пригласили на собеседование.

- Я ходила в «Евромедклиник 24» несколько раз. Мне сказали, что я подхожу. Я прошла медкомиссию - у них такие порядки - беседовала с неврологом. Мне показали рабочее место, выдали пропуск. Мы подписали договор и одновременно - заявление об увольнении.

- Это зачем?

- Сказали, что у них такой в компании такой порядок. Я должна была выйти на работу в нынешнюю пятницу, но затем мне позвонили из клиники и сказали выходить в понедельник. И вот, утром в пятницу вдруг звонок. Сотрудница клиники сказала: извините, мы посовещались и поняли, что вы нам все-таки не подходите. Нам нужен не просто менеджер, а бухгалтер, человек с соответствующим образованием.

Марина Вересова говорит, что очень удивилась такому развитию событий и решила позвонить главврачу, Владиславу Кривощекову, - номера основных сотрудников ей выдали при приеме на работу.

- То, что он наговорил мне, у меня в голове не укладывается. Он заявил, что я выгляжу уродливо, как запойный алкоголик. Якобы такие выводы после общения со мной сделал их невролог. Но я-то вообще не пью! Я в шоке, не понимаю, как такие гадости можно наговорить человеку?

По словам москвички, ее трудовая книжка лежит в клинике - как полагается, при приеме на работу ее забрали в отделе кадров.

- Не знаю, что теперь делать. Денег нет. Работы нет. А найти новое место во время эпидемии почти невозможно, большинство компаний наоборот сокращают сотрудников, а не набирают...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные
В Ногинске преступники ранили сотрудника ГИБДД
Организаторы акции «Ночь в музее» подготовили специальную программу для детей
Власти Москвы опровергли слухи о занижении показателей смертности от коронавируса
Синоптики пообещали москвичам холодный май
Специалист рассказала об очагах клещевого энцефалита в Москве и области
Под Рузой полицейский сбил мотоциклиста
Москвичей предупредили об усилении ветра и приближении холодов
Москвичи смогут найти работу и пройти переобучение онлайн
Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы
В Подмосковье открыли современый музей Зои Космодемьянской
Путешествия назвали главной причиной распространения COVID-19
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
В Москве бизнесмен вывел сына на прогулку на крышу 9-этажки и получил штраф
Пассажиропоток на электричках в московском регионе снизился на 70%
Московские парки подготовили онлайн-программу на 9 мая
Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь из пожара
Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
Московский музей космонавтики представит серию интервью с летчиками и конструкторами
Студенты рассказали о решении пройти практику в коронавирусных клиниках Москвы
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе