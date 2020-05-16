2020-05-16T14:49:45+03:00
Общество

В Московской области выпустили аэростат «ОКО», чтобы следить за нарушителями режима изоляции

Комплекс позволит выявить людей без масок и решивших пожарить шашлыки
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Комплекс позволит выявить людей без масок и решивших пожарить шашлыки. Фото: пресс-служба Центрального округа Росгвардии.Комплекс позволит выявить людей без масок и решивших пожарить шашлыки. Фото: пресс-служба Центрального округа Росгвардии.
Изменить размер текста:

Контролировать жителей Подмосковья теперь будут и с помощью аэростата. О нарушителях режима изоляции будут сообщать патрулям Росгвардии и ГИБДД, которые оперативно приедут и выпишут штрафы. Впервые с такой задачей аэростат запустили в небо 16 мая над населенным пунктом Пушкино. При необходимости комплекс перебазируют в другой город, Москвы в планах пока не было.

- В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата. Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км, - рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Это тот самый аэростат, который запускали во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, а также во время международного авиакосмического салона МАКС и фестиваля «Нашествие». Пригодился комплекс и для контроля обстановки в лесопарковых зонах на территории региона, куда местные жители могут отправиться погулять, кататься на велосипедах, искать грибы или жарить шашлыки. Однако росгвардейцы, выявив нарушителей, проведут с гражданами разъяснительные беседы.

Это тот самый аэростат, который запускали во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, а также во время международного авиакосмического салона МАКС и фестиваля «Нашествие». Фото: пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Это тот самый аэростат, который запускали во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, а также во время международного авиакосмического салона МАКС и фестиваля «Нашествие». Фото: пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

- Напомнят о необходимости соблюдения масочного режима и проверят наличие спецпропусков. Людям старшего поколения дадут памятки с полезной информацией, в том числе номерами телефонов медицинских и волонтерских организаций, - рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии с начала пандемии уже провели с гражданами более 11 000 профилактических бесед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Получил смс и пулей на анализ": как в Москве работает новая система тестов на иммунитет к коронавирусу

Корреспондент "Комсомольской правды" сдала кровь на антитела к COVID-19 в первых рядах [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные
В Ногинске преступники ранили сотрудника ГИБДД
Организаторы акции «Ночь в музее» подготовили специальную программу для детей
Власти Москвы опровергли слухи о занижении показателей смертности от коронавируса
Синоптики пообещали москвичам холодный май
Специалист рассказала об очагах клещевого энцефалита в Москве и области
Под Рузой полицейский сбил мотоциклиста
Москвичей предупредили об усилении ветра и приближении холодов
Москвичи смогут найти работу и пройти переобучение онлайн
Пожарные ликвидировали возгорание в больнице на севере Москвы
В Подмосковье открыли современый музей Зои Космодемьянской
Путешествия назвали главной причиной распространения COVID-19
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
В Москве бизнесмен вывел сына на прогулку на крышу 9-этажки и получил штраф
Пассажиропоток на электричках в московском регионе снизился на 70%
Московские парки подготовили онлайн-программу на 9 мая
Сотрудница полиции сломала позвоночник, спасаясь из пожара
Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
Московский музей космонавтики представит серию интервью с летчиками и конструкторами
Студенты рассказали о решении пройти практику в коронавирусных клиниках Москвы
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе