В Московской области выпустили аэростат «ОКО», чтобы следить за нарушителями режима изоляции
Контролировать жителей Подмосковья теперь будут и с помощью аэростата. О нарушителях режима изоляции будут сообщать патрулям Росгвардии и ГИБДД, которые оперативно приедут и выпишут штрафы. Впервые с такой задачей аэростат запустили в небо 16 мая над населенным пунктом Пушкино. При необходимости комплекс перебазируют в другой город, Москвы в планах пока не было.
- В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата. Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 км, - рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Это тот самый аэростат, который запускали во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, а также во время международного авиакосмического салона МАКС и фестиваля «Нашествие». Пригодился комплекс и для контроля обстановки в лесопарковых зонах на территории региона, куда местные жители могут отправиться погулять, кататься на велосипедах, искать грибы или жарить шашлыки. Однако росгвардейцы, выявив нарушителей, проведут с гражданами разъяснительные беседы.
Это тот самый аэростат, который запускали во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, а также во время международного авиакосмического салона МАКС и фестиваля «Нашествие». Фото: пресс-служба Центрального округа Росгвардии.
- Напомнят о необходимости соблюдения масочного режима и проверят наличие спецпропусков. Людям старшего поколения дадут памятки с полезной информацией, в том числе номерами телефонов медицинских и волонтерских организаций, - рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии с начала пандемии уже провели с гражданами более 11 000 профилактических бесед.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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