От Нью-Йорка до Камчатки носят маски и перчатки

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в наземном транспорте, метро, такси, а также магазинах и аптеках, стало обязательным. Эти простые правила помогают избежать заражения опасной инфекцией.

После майских праздников в столице разрешили работу закрытым ранее из-за коронавируса промышленным предприятиям и стройкам. Для всех остальных режим самоизоляции и ограничения сохраняются в городе до 31 мая. Столица постепенно, шаг за шагом, начинает возвращаться к нормальной жизни.

«Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге (www.sobyanin.ru). - Более того, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова».

Власти понимают, что с выходом на рабочие места большого количества людей неизбежно вырастет поток пассажиров в общественном транспорте. Жители вновь станут чаще общаться друг с другом. «Поэтому мы вводим дополнительные правила в метрополитене, более жесткие требования. Это обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте», - сказал мэр.

Такие рекомендации даёт Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Фактически во время пандемии новой коронавирусной инфекции маски и перчатки стали необходимой мерой.

ЖИВУЧАЯ, ЗАРАЗА!

Санитарные врачи по всему миру напоминают, что маски и перчатки помогают избежать массового заражения. Первыми об этом заговорили медики из Китая, той самой страны, из которой инфекция разлетелась по разным странам и в которой уже успешно с ней справились. В интервью журналу «Science» генеральный директор китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Джордж Гао назвал «крупнейшей ошибкой Европы и США», обернувшейся масштабным заражением жителей, отсутствие жесткого карантина и необязательность тотального ношения медицинских масок и перчаток всеми гражданами.

Как только зарубежные страны осознали последствия своей роковой промашки, то сразу же обязали людей использовать защиту от опасного вируса. Тем более, что в тех же Штатах специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выяснили сроки живучести коронавируса на разных поверхностях. К примеру, при чихании зараза остается жизнеспособной как минимум в течение трех часов. А на пластмассе и нержавеющей стали вирусные частицы живут от 5 часов до трех суток.

«Если вы ходите куда-то, трогаете предметы, особенно в магазине, конечно, надо мыть руки. Но поскольку вы не всегда это можете делать, проще носить перчатки - резиновые, которые легко утилизируются. Потом их снял и выбросил», - говорит советник директора центрального НИИ эпидемиологии по научной работе, академик РАН Виктор Малеев.

Лучше не рисковать и носить перчатки и маску в магазинах, во время поездок в любом общественном транспорте и в такси. Эти простые правила теперь действуют в Москве так же, как и во многих других городах и странах.

ВРОДЕ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО, А РАБОТАЕТ

Маски в публичных местах обязаны сегодня носить жители Китая, Германии, Грузии, Чехии, Австрии, Литвы, Израиля, ОАЭ, почти всех стран Африки и Латинской Америки, за исключением Бразилии и Мексики - там это рекомендуется делать в некоторых регионах.

Во Франции подобное требование действует с 11 мая. В США закрывать лицо маской или шарфом обязаны жители Нью-Йорка. В Южной Корее и Японии обязательств нет, однако фактически маски носят повсеместно. В разных странах многие жители вместе с масками пользуются ещё и перчатками. Простые правила реально срабатывают. Например, в Корее, Германии, Таиланде благодаря такой двойной защите удалось избежать масштабного распространения вируса.

«Маска защищает нас от тех, кто болеет, может наши дыхательные пути защитить, - объясняет заведующая кафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ Людмила Ратникова. - Кроме того, она защищает других людей от нас, если мы болеем респираторной инфекцией. Сейчас много бессимптомных случаев заболевания. Иногда люди и не знают, что болеют. Вирус может выделяться от большого количества людей во внешнюю среду, поэтому маска не помешает. Она защищает в течение двух часов, дальше ее надо менять. Все правила, которые сейчас есть, в современных условиях должны быть как азбука».

ПРИКРОЙ ЛИЧИКО

В России масочный режим уже начал действовать в 54 регионах, среди которых такие, как Татарстан, Амурская область и Камчатский край, Владимирская и Псковская области, другие регионы. Вместе с Москвой с 12 мая обязаны прикрывать личико и жители Крыма и Челябинской области. Руки тоже нужно защищать от вируса. В столице мест продаж масок и перчаток с каждым днём становится больше. Их можно купить не только в аптеках и магазинах, но и на станциях и в переходах метро. Напомним, поездка без маски в общественном транспорте обойдётся недёшево - в 5 тысяч рублей штрафа. А в общественных местах нарушителю грозит наказание в 4 тысячи рублей.

Впрочем большинство жителей и так уже начали дополнительно защищать себя от инфекции. Это подтверждает и статистика первых дней перчаточно-масочного режима. Утром 12 мая, то есть в день запуска новых правил, в метро спустились 94% пассажиров в масках и 68% в перчатках. А в четверг, 14 мая, 98% жителей в подземке ездили сразу и в масках, и перчатках. Данные показывают, что в целом москвичи добросовестно и ответственно подходят к требованию санитарного режима.