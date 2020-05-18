"Не могу смотреть, как ему колют уколы": мать задушила сына и ушла в лес

Двое суток полиция и волонтёры прочесывают лес в окрестностях города Коломна. Ищут 23-летнюю Татьяну Филатову, которую подозревают в страшном преступлении. По версии следствия, в субботу, 16 мая, молодая мама задушила собственного девятимесячного сына и сбежала.

- Все произошло в квартире, которую женщина арендовала посуточно. В день убийства она вместе с сыном выписалась из детской больницы и никому из родных, в том числе и мужу, об этом не сказала, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Обнажённое тело малыша с признаками удушения собственник квартиры нашел на диване. Кроха был укрыт одеялом. Рядом лежала тетрадь, в которой следователи нашли письмо Татьяны к мужу Павлу. Судя по всему, написала его она уже после смерти сына. Теме через несколько дней должно было исполниться 10 месяцев.

Рядом лежала тетрадь, в которой следователи нашли письмо Татьяны к мужу Павлу.

Мы публикуем текст письма.

"Все как в страшном сне. Кажется, я сплю и не могу проснуться. Когда мы попали в больницу, Темику начали колоть уколы и брать анализы. Он лежал под капельницами и все время спал. А когда кололи уколы, он постоянно кричал и плакал и так жалобно смотрел, как будто я могла что-то сделать. Ещё в первый день я решила, что не дам его больше мучить, но не знала, как это все закончить. А сегодня пришла врач и сказала , что если стало лучше, то можно домой под расписку. Я соврала, что он стал лучше кушать. Я не могла больше смотреть, как ему делают уколы.

Мы поехали домой, оставили вещи и я сняла эту квартиру. Поговорили с родителями. Он ел, все что видел и я решила, пусть , так как он никогда больше это не попробует. Грыз яблоки и так смешно жевал, как взрослый.

Ещё мы приезжали к твоему дому и смотрели в окно. Мы видели, как свет горел на кухне. Долго стояли и смотрели в окна.

Я слишком поздно поняла, как много ты для меня значишь. Таких как ты не бывает, ни мужей, ни пап. Ты самый, самый лучший! Это я все испортила.

Когда мы с тобой разговаривали, то хотелось собрать вещи и приехать с Темкой к тебе и чтобы ничего этого не было. Но уже слишком поздно."

У погибшего Темы действительно были проблемы со здоровьем. Но по словам медиков, ничего его жизни не угрожало. Письмо Татьяны к мужу изучили психологи. По их мнению, женщина после убийства сына планировала свести счеты с жизнью. В письме она явно прощается с родными.

Двое суток полиция и волонтёры прочесывают лес в окрестностях города Коломна. Ищут 23-летнюю Татьяну Филатову, которую подозревают в страшном преступлении.

"Я не знаю, за что я досталась тебе и родителям. Милые родители, вы всю жизнь на меня положили. Я тоже это недавно поняла. Спасибо за все. Сколько вы со мной натерпелись, особенно ты, мам.

Я очень хочу жить и чтобы ребёнок мой был жив и здоров, но это невозможно. А смотреть, как ему каждый день делают уколы, а помочь не могут, я не могу.

Люблю вас очень и Темку!".

Поиски Татьяны продолжаются. "Комсомольская правда " следит за развитием событий.