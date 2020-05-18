2020-05-18T23:14:58+03:00
Происшествия

Женщине-инвалиду, прикованной к постели, аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова оспорила его на портале mos.ru
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Профессор РУДН Ирина КарабулатоваПрофессор РУДН Ирина Карабулатова
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И все-таки здравый смысл восторжествовал! Вчера сайт kp.ru опубликовал историю москвички Ирины Карабулатовой, которая получила штраф за нарушение самоизоляции - 4 тысячи рублей. Ирина заболела ангиной, вызвала врачей, а с симптомами ОРВИ, как известно, теперь нужно держать строгий домашний карантин. Женщина подписала бумагу, что обязуется не покидать пределы своей квартиры. А вскоре обнаружила в личном кабинете уведомление о штрафе. Возможно, в этом не было ничего удивительного, если не одно важное обстоятельство: Ирина уже около года является лежачей больной. У нее инвалидность. Она не может самостоятельно ходить и уже несколько месяцев прикована к постели… Следовательно, как же она могла режим нарушить? Позже выяснилось, что Ирину оштрафовали за то, что она не загрузила на свой телефон приложение «Социальный мониторинг», который позволяет следить за городскими «карантинщиками». Ирина уверяет, что ей об этом даже никто не сказал.

Москвичка, разумеется, решила оспорить это штраф. В распоряжении редакции сайта kp.ru есть скан жалобы, которую подала Ирина Карабулатова на портале mos.ru - на имя руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

«Программу «Социальный мониторинг» в силу объективных причин установить не могу, в моем случае она является излишней: я не передвигаюсь и нахожусь все время в горизонтальном положении… - написала женщина. - Я была бы рада оплатить такой штраф, если бы просто могла ходить».

И вот стало известно, что штраф действительно аннулирован. Об этом журналистам сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков. По словам чиновника, другие подобные жалобы так же не останутся без внимания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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