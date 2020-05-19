В мае тульский завод «ЕвроХима» удвоил производство гипохлорита натрия

Завод «Новомосковский хлор», который входит в состав минерально-химической компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим», в мае в два раза увеличил производство гипохлорита натрия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально рекомендовала гипохлорит натрия в качестве антисептика, убивающего коронавирус. Средство широко используется для дезинфекции общественных мест. В настоящее время его основные потребители – больницы, поликлиники, жилищно-коммунальные и дорожные компании.

«В мае наше предприятие довело объем производства гипохлорита натрия до 5 тысяч тонн в месяц. Цех, который производит дезинфицирующее средство, работает в непрерывном и круглосуточном режиме, и набирает новых работников», - уточнил директор «Новомосковского хлора» Иван Рубан.

«Новомосковский Хлор», что в Тульской области – единственное предприятие в Центральной России, выпускающее гипохлорит натрия. Учитывая высокую социальную значимость дизенфицирующего средства, руководство «ЕвроХима» не только не подняло на него цены, но и решило бесплатно передавать часть выпускаемой продукции организациям, которые стоят в первых рядах борьбы с коронавирусом. Например, подведомственным Министерству по чрезвычайным ситуациям России структурам. А также активно помогают медицинским организациям и волонтерским движениям в тех населенных пунктах, где находятся минерально-химические предприятия холдинга.