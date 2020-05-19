Погода в Москве 20 – 25 мая: Синоптики рассказали, будет ли снег и когда наконец потеплеет

БУДЕТ ЛИ СНЕГ?

Москвичей сегодня огорошили прогнозом погоды от синоптиков центра “Фобос”: в ночь 21 мая,возможен снег!

Ну какой снег, до лета десять дней? И тем не менее: заморозки – это факт, минувшей ночью в Подмосковье подморозило до -2. В соседних Тульской и Смоленской областях вообще до -6. Риск заморозков до -2 градусов есть и в ночь на среду, 20 мая, не радуют в Московском метеобюро.

Погода за окном – как поздней осенью, холодина, дожди и ветер. И это не эмоции, а опять же факт. Температура сейчас на 5 – 6 градусов ниже, чем обычно во второй половине мая. И соответствует климатическим нормам для октября.

Неужели и правда снег выпадет? Специалист центра “Фобос” Александр Синенков, которого цитирует РБК, считает, что в ночь на четверг, 21 мая, снежинки будут кружиться в воздухе. Но на земле белого снега мы не увидим, они тут же растают.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уверяет читателей “КП”, что и снега не будет ни в каком виде:

- Да, заморозки ночные вполне возможны. Но – во время прояснений, когда не будет облаков, из которых мог бы выпасть снег!

ПОЧЕМУ ТАК ХОЛОДНО?

- Я уже сколько лет работаю, и ни разу не видела, чтобы высотный циклон так долго держался на одном и том же месте, - недоумевает Татьяна Позднякова. После 12 мая, с тех пор как похолодало, он так никуда и не сдвинулся. Вот и погода у нас не меняется. Обычно циклоны уходят на восток, а этот словно вцепился в Кольский полуостров и Белое море, и крутится по одной и той же территории. Почему? Скорее всего, это связано с особенностями циркуляции в более верхних слоях атмосферы. Она до сих пор не перестроилась на летние процессы.

Прогноз Гидрометцентра России о погоде в Москве 20 – 25 мая:

В среду, 20 мая, ночью 0...+5, местами заморозки до -2. Днем +13...+15 градусов. Переменная облачность, местами небольшой дождь.

В четверг, пятницу и субботу, 21 – 23 мая, под утро +1...+6, днем всего +10...+12 градусов.

В воскресенье, 24 мая, небо прояснится, дожди закончатся. Ночью +2...+7, днем +11...+16 градусов.

В понедельник, 25 мая, днем +16...+21 градус, переменная облачность, небольшой дождь.

КОГДА ПОТЕПЛЕЕТ?

- В последней пятидневке мая, - наконец-то переходит к хорошим новостям Татьяна Позднякова. - Обнадеживает, что в Средиземноморье уже очень жарко, на Кипре и в Израиле 40-градусный зной. Теплый воздух с юга, надеюсь, сможет сдвинуть застрявший холодный циклон в восточную Арктику. И тогда у нас погода настроится на летний лад.

В центре “Фобос” согласны: после 25 мая в Москве установится вполне приятная погода, +20...+25 градусов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Ямале теплее, чем в Москве!

Пока москвичи и жители соседних областей мерзнут, сибиряки удивляются аномальному зною. В Новосибирске и на Алтае почти +30 градусов. И даже на Крайнем севере, в Ямало-Ненецком автономном округе фиксируют темпертурные рекорды: 18 мая там было +24,2 градуса.