Школьница из Москвы обвиняет мать в предложении устроить оргию с незнакомцем

В запутанной истории сейчас разбираются полицейские Северо-Востока Москвы. Материалы им передали коллеги из прокуратуры. Туда житель столицы прислал дикую историю рандеву с незнакомкой.

В письме он живописал, как на сайте знакомств повстречал 42-летнюю Веронику Кускову (имя изменено). У нее модная прическа, хорошо одевается, есть две дочки-погодки — 14 и 15 лет. Долго переписывались, затем роман перетек в реальность. Как-то на свидании Вероника предложила дикость — устроить оргию с ее дочкой-восьмиклассницей. Кавалер оторопел и отказался. Теперь просит наказать совратительницу. Это он такой честный, а если бы попался извращенец?

Полицейские отыскали семью. Школьница живет с отцом, родители в разводе. Но папе девочка ничего не говорила о вульгарной идее матери. В полиции призналась — было. Мама предлагала ее любовнику из интернета.

— В тот же вечер отец написал заявление с требованием принять меры к бывшей супруге, — сообщил kp.ru источник в полиции.

Однако собеседник издания предостерег делать поспешные выводы. Полицейские копаются в деле уже полтора месяца, но правды так и не нашли.

— Вся история только со слова девочки. У них сложные отношения матерью. Человека, который написал заявление в прокуратуру, мы не нашли.Он указал, что живет на улице Маршала Тухачевского в Москве. Но там даже нет такого номера дома. Возможно история прозаичнее: девочка оговорила маму. Но за ложный донос ее привлечь нельзя — ответственность только с 16 лет, — добавил источник.