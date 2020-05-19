2020-05-19T22:42:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

Число жертв COVID-19 в столице достигло 1726
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки список жертв коронавирусной инфекции, скончавшихся в столичных больницах, увеличился еще на 75 человек. Об этом рассказали представители Оперативного штаба Москвы по коронавирусу. Как говорится в сообщении, у всех умерших изначально была диагностирована пневмония, а дальнейшие тесты на COVID-2019 оказались положительными.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, - рекомендуют представители Оперативного штаба. - Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом».

С начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились уже более 149 тысяч человек. А число скончавшихся от осложнений, вызванных ковидом, достигло 1726.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снимать введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения пока слишком рано.

- Москве еще долго жить в нынешних ограничениях, - заявил он в эфире телеканала «Россия 1». - Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение и все станет ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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