2020-05-20T15:50:07+03:00
Общество

Как обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции в Москве в режиме онлайн: пошаговая инструкция с советами

Объясняем, что делать, если считаете штраф за нарушение самоизоляции в Москве ошибочным и как обжаловать его онлайн
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Объясняем, что делать, если считаете штраф за нарушение самоизоляции в Москве ошибочным и как обжаловать его онлайнОбъясняем, что делать, если считаете штраф за нарушение самоизоляции в Москве ошибочным и как обжаловать его онлайнФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители Москвы столкнулись с некорректными штрафами за нарушение режима самоизоляции: кто-то вышел на балкон, кто-то просто был дома. Штраф пришел даже инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой. Женщина уже больше года не выходит на улицу, потому что у нее нарушено 90% двигательных функций. За что же штраф? Фактически не за нарушение самоизоляции, а за то, что у нее в телефоне не было приложения «Социальный мониторинг», которое женщина должна была установить после вызова врача на дом. Но столичные власти уже аннулировали ее штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции. А как быть остальным?

- В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, — сказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Если считаете штраф ошибочным, то нужно в течение 30 дней подать жалобу на странице портала mos.ru.

Как составить жалобу и аннулировать штраф в режиме онлайн: пошаговая инструкция с советами:

- зайти на сайт столичной мэрии, найти страничку, посвященную коронавирусу,

- в разделе «Обжалование штрафов» есть вся информация, что делать, если считаете штраф ошибочным,

- в этом же разделе «Обжалование штрафов» подать жалобу в электронном виде (в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб),

- в форме нужно указать следующие данные: ФИО, контактный номер телефона, электронную почту, домашний адрес,

- в тексте обращения нужно указать адрес описанного места действия, факта или события – это важно, так как ответ по сути обращения не дается в случае, если в обращении отсутствует текст, даны только ссылки на прилагаемые файлы или адреса интернет-сайтов.

КСТАТИ

Жалобы могут рассматриваться в рамках видеозвонка. Для этого необходима регистрация в личном кабинете на портале Госуслуг, так специалисты смогут идентифицировать гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самоизоляция в Москве: главное»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Новости 24
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные