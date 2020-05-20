Как обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции в Москве в режиме онлайн: пошаговая инструкция с советами

Жители Москвы столкнулись с некорректными штрафами за нарушение режима самоизоляции: кто-то вышел на балкон, кто-то просто был дома. Штраф пришел даже инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой. Женщина уже больше года не выходит на улицу, потому что у нее нарушено 90% двигательных функций. За что же штраф? Фактически не за нарушение самоизоляции, а за то, что у нее в телефоне не было приложения «Социальный мониторинг», которое женщина должна была установить после вызова врача на дом. Но столичные власти уже аннулировали ее штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции. А как быть остальным?

- В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, — сказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Если считаете штраф ошибочным, то нужно в течение 30 дней подать жалобу на странице портала mos.ru.

Как составить жалобу и аннулировать штраф в режиме онлайн: пошаговая инструкция с советами:

- зайти на сайт столичной мэрии, найти страничку, посвященную коронавирусу,

- в разделе «Обжалование штрафов» есть вся информация, что делать, если считаете штраф ошибочным,

- в этом же разделе «Обжалование штрафов» подать жалобу в электронном виде (в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб),

- в форме нужно указать следующие данные: ФИО, контактный номер телефона, электронную почту, домашний адрес,

- в тексте обращения нужно указать адрес описанного места действия, факта или события – это важно, так как ответ по сути обращения не дается в случае, если в обращении отсутствует текст, даны только ссылки на прилагаемые файлы или адреса интернет-сайтов.

КСТАТИ

Жалобы могут рассматриваться в рамках видеозвонка. Для этого необходима регистрация в личном кабинете на портале Госуслуг, так специалисты смогут идентифицировать гражданина.