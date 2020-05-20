Бокал «Гречини» с доставкой на дом: чтобы выжить, московские бары стали возить коктейли

На самоизоляции способов развлечься шиш да маленько. Знаю-знаю, есть бесплатные лекции, виртуальные экскурсии, миллион фильмов и книг. Давайте на чистоту: это все отдых интеллектуальный, а не хватает гедонизма. Чего-то обыденно-пошлого. В интернете мелькнула реклама: «Бар у тебя дома. Доставка авторских коктейлей». Похоже, настало время внести свой вклад в постоянно растущую статистику продаж алкоголя во время пандемии.

ПОПРОБУЙ САМОИЗОЛЯЦИЮ НА ВКУС

В Москве десяток заведений готовы привезти не просто бутылку виски или пива, но и эксклюзивные коктейли. Цена от 450 рублей за напиток. Можно взять сразу бутылку 0,75 — из-под шампанского. За такие просят от 1500 рублей.

Для дамы беру «Белую леди» — джин, апельсиновый ликер и сок лимона. Сам остановился на крепкой новинке «Гречини». Коктейль, очевидно, назван по аналогии с известным миксом «Беллини». Только оригинал — это легкий напиток из смеси игристого и персикового пюре. Мой напиток из настойки на гречке, сухого вермута и биттера — алкогольная «микстура» для придания горчинки. Авторы напитка явно вдохновлялись гречневой истерией, которая произошла в начале самоизоляции.

Через час курьер позвонил в дверь и беспардонно сунул пакет в руки. Паспорт ни на одном из этапов не спрашивали. Отпрыгнуть от нарушителя социальной дистанции не успел. Виной тому красивая тканевая сумка, в которой доставили заказ. Внутри три пакета: большой со льдом и два поменьше с коктейлями. Прочные упаковки запаянные со всех сторон. К «Гречини» прилагалось несколько зерен главного ингредиента и долька апельсина.

Смешиваем! Тонкой струйкой из надреза в пакете коктейль потек в бокал со льдом. Кубики изящно захрустели. С гречкой, честно говоря, не понял что делать. Бросать в напиток не хотелось. Украсил ей сочный апельсин. На вкус коктейль оказался горьким. Сольную партию играл сухой вермут, аккомпанировало ему на заднем плане легкое гречишное послевкусие. Вкус самоизоляции создатель прочувствовал идеально.

Авторы напитка явно вдохновлялись гречневой истерией, которая произошла в начале самоизоляции.Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЮРИСТУ

«Это нелегально»

— В прошлом году Минфин выступил с предложением разрешить с 2020 года продажу через интернет и доставку алкоголя на дом. Поддерживает идею и Минпромторг, а противником выступает Минздрав. Пока ведомства спорят, на сегодняшний день онлайн-продажа спиртного по-прежнему под запретом, — говорит руководитель юридической фирмы «Прайд Консалтинг» Анна Виткина. — Продавцы используют разные схемы. «Купи бокалы для шампанского, а бутылка в подарок». Или алкоголь идет «бесплатным дополнением» к заказанной еде. С точки зрения закона — это нарушение. В норме четко прописано: «дистанционная продажа алкоголя запрещена». Как ни называй схемы, они все равно являются продажей. Нарушителю грозит штраф: до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч для юрлиц. При этом происходит конфискация продаваемого алкоголя.

Но почему корреспондент «КП» смог без всяких акций купить алкоголь? Захожу на сайт доставки и внимательно читаю мелкий шрифт: «Дистанционная продажа запрещена. Но вы можете попросить третье лицо (курьера) забрать ваш заказ на месте».

Вкус самоизоляции создатель прочувствовал идеально.Фото: Андрей АБРАМОВ

КОММЕНТАРИЙ

Как выживают бары

— Последние два месяца мы работаем в минус. Отказались от доставки еды и алкоголя в силу низкой рентабельности первой и незаконности второй, — рассказала «КП» ресторатор, операционный директор барного холдинга «С.И.Д.Р. Групп» Василиса Волкова. — Сконцентрировались на онлайн коммуникации с гостями: запустили онлайн-бар, проводим прямые эфиры и делимся рецептами коктейлей для приготовления дома. Все наши сотрудники остались при деле, мы полностью сохранили штат, но с сокращением зарплат.

В начале карантина у нас был опыт работы с агрегаторами доставки, которые забирают высокий процент. В какой-то момент мы решили, что лучше эту скидку мы будем давать гостям, чем отдавать сервисам по доставке. Тем более количество заказов от «Яндекс» или «Деливери» было не больше, чем из наших соцсетей.

Потери в барной индустрии неизбежны, но хочется верить, что мы ограничимся малыми жертвами и достойные игроки продолжат радовать гостей вкусными коктейлями и живой атмосферой, которую никогда не заменит онлайн.

КСТАТИ

Некоторые заведения предлагают вызов бармена на дом — 2500-5000 рублей за час работы. С собой специалист может привезти ингредиенты — оплачиваются отдельно. Или вы вольны сами раскрыть перед специалистом свой бар и предложить фантазировать. Но по признанию самих заведений, услуга ажиотажа не вызвала. Пускать на порог дома незнакомца в разгар пандемии люди не готовы. Зато заказывают набор ингредиентов для коктейлей с видеоуроком по приготовлению — шесть напитков за 5000 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эро-массаж с доставкой на дом

Опция выезд на дом к заказчику у куртизанок работает испокон веков. Теперь услугу добавили эротические массажные салоны для мужчин, которые скрываются под вывесками спа. Формально их нельзя назвать публичными домами, расслабление сеньорам там устраивают без полового акта, а путем вульгарного массажа.

Москвичи выкладывают в сеть сообщения, которыми их заманивают в подобные места.

«Знаю, ты скучал по нам. Хоть мы и работаем в прежнем режиме, прийти в гости решаются немногие. Наши мастера готовы приехать к тебе. Приятная скидка на услуги семейным парам — время укреплять отношения».

Вот так реклама: не только завуалированная проституция, но еще и «благородное» предложение разнообразить брак! Звоним. На проводе администратор Марина. Под видом любопытного завсегдатая расспрашиваем:

— Раньше мы своих девочек берегли. Это одно из условий: работа только на нашей территории, в салоне всегда дежурит охранник. Сейчас посетителей стало меньше и мастера сами попросили рекламировать выезды. 7000 рублей за сеанс массажа. Заказывать будете?

Такие сообщения получают москвичи.Фото: Андрей АБРАМОВ

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