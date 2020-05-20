2020-05-20T18:47:22+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный расстрелял троих человек у авторынка на улице Южнопортовой

Трое ранены, один из них в тяжелом состоянии
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Александр Щербак / ТАССФото: Александр Щербак / ТАСС
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В шестом часу вечера среды, 20 мая, неизвестный мужчина устроил стрельбу на Южнопортовой улице в районе Печатники. По словам очевидцев, всё произошло на парковке у авторынка. Местные жители слышали не менее шести хлопков.

- Неустановленный мужчина выстрелил в троих человек и скрылся с места преступления на автомобиле, - сообщили "КП" в пресс-службе столичного главка МВД.

Как удалось выяснить "КП", ранены: 43-летний Руслан Саидахмедов и братья Гаджимурадовы - Эмир и Руслан. Все трое госпитализированы.

В Москве объявлен план Перехват. Пока установить стрелявшего не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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