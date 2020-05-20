В Москве впервые за сутки выздоровевших больше, чем заболевших: Прошли плато, идем на снижение?!

В Москве установлен новый антикоронавирусный рекорд. Впервые за все время эпидемии за сутки выздоровевших больше, чем заболевших. 5440 против 2669. Почти в 2 раза!

Нас и несколько предыдущих дней цифрами определенно радовали. Четыре дня подряд количество новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве не превышало 3,8 тысяч, а 20 мая и вовсе снизилось примерно до показателей 18-дневной давности - 2699. Несложно подсчитать, что за последние десять дней показатели упали в почти 2,5 раза: так, 11 мая в российской столице фиксировали сразу 6169 новых заболевших.

Нам ведь объясняли по науке: сначала наступит плато, когда в течение какого-то количество дней показатели будут держаться на примерно одном уровне, а затем пойдет снижение. Выходит, дождались? Можно радоваться?

- Тенденция снижения числа новых случаев заболевания коронавирусом, которую нам показывают официальные источники, может как отражать реальность, то есть действительное снижение, так и быть результатом снижения интенсивности тестирования, - объясняет kp.ru профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Я знаю врачей, которые не могут отправить больше пяти положительных на коронавирус тестов в день на проведение подтверждающего теста, потому что лаборатория не принимает большее число тестов в день из одного источника. Если именно так организовать тестирование, то есть ограничивать число тестируемых образцов в день, то мы в итоге получим плато. А если снижать каждый день число проводимых подтверждающих тестов, то получим устойчивую тенденцию снижения заболеваемости, которую нам показывают.

Профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. Фото: sechenov.ru

При этом специалист объясняет: тесты иногда могут давать ложноположительные или ложноотрицательные результаты, поэтому диагноз «коронавирусная инфекция» ставят на основе всей картины заболевания, включая результаты КТ (компьютерной томографии) и других клинических проявлений заболевания.

- У меня есть статистика по использованию КТ у пациентов с пневмонией, - продолжает Артем Гиль. - И на графике тоже есть снижение по числу проведенных обследований КТ при подозрении на коронавирусную инфекцию. Это менее крутая кривая, чем мы видим по ежедневной статистике Оперативного штаба по числу новых заболевших.

Специалист считает, что изменение частоты использования КТ по ковиду может означать и общее снижение числа пациентов, которые туда направляются с подозрением на COVID-2019, и то, что на компьютерную томографию начали направлять больше пациентов с другими заболеваниями. Не секрет ведь, что во время эпидемии коронавируса значительные силы были брошены на диагностику именно новой инфекции.

- Аппараты просто сейчас могут больше загружать другими пациентами - делать снимки, чтобы искать в организме опухоли, определять, перенес ли человек инсульт и так далее. Поэтому снижение числа проведенных КТ для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию также может способствовать снижению частоты выявления коронавирусной инфекции.