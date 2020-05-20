«Облизал пузырёк из мусорки»: годовалый малыш попал в больницу, выпив отраву для крыс

Трагическая случайность, едва не приведшая к смерти ребенка, случилась в подмосковной деревне Сальково Одинцовского района. В скорую помощь позвонила обеспокоенная женщина, сообщившая, что ее годовалый сын Ваня достал пузырек от отравы и облизал его. С каждой минутой малышу становилось все хуже, и встревоженная мать решила вызвать врачей. Каретой скорой помощи ребенка экстренно госпитализировали в реанимацию.

«В реанимационное отделение ЦГБ поступил годовалый Иван Т.* Мальчика доставили с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Мать пояснила, что не уследила за ребенком, который опрокинул мусорное ведро, стоявшее на полу кухни и добрался до пустых пузырьков с отравой, которые он и облизал. В дальнейшем выяснилось, что в организм мальчика попала отрава для крыс и только чудом ребенок остался жив, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время малыш находится в больнице под пристальным вниманием врачей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь для скорейшего выздоровления. Полиция проводит проверку по факту тяжелого отравления годовалого ребенка в Подмосковье.