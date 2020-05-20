2020-05-21T12:30:51+03:00
Происшествия

«Облизал пузырёк из мусорки»: годовалый малыш попал в больницу, выпив отраву для крыс

Мальчику повезло, что скорая приехала на место вовремя
Иван РУНЕВ
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Каретой скорой помощи ребенка экстренно госпитализировали в реанимациюКаретой скорой помощи ребенка экстренно госпитализировали в реанимациюФото: Иван ПРОХОРОВ
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Трагическая случайность, едва не приведшая к смерти ребенка, случилась в подмосковной деревне Сальково Одинцовского района. В скорую помощь позвонила обеспокоенная женщина, сообщившая, что ее годовалый сын Ваня достал пузырек от отравы и облизал его. С каждой минутой малышу становилось все хуже, и встревоженная мать решила вызвать врачей. Каретой скорой помощи ребенка экстренно госпитализировали в реанимацию.

«В реанимационное отделение ЦГБ поступил годовалый Иван Т.* Мальчика доставили с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. Мать пояснила, что не уследила за ребенком, который опрокинул мусорное ведро, стоявшее на полу кухни и добрался до пустых пузырьков с отравой, которые он и облизал. В дальнейшем выяснилось, что в организм мальчика попала отрава для крыс и только чудом ребенок остался жив, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время малыш находится в больнице под пристальным вниманием врачей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь для скорейшего выздоровления. Полиция проводит проверку по факту тяжелого отравления годовалого ребенка в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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