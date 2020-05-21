Москвичей с антителами к коронавирусу не будут сажать на карантин

В четверг, 21 мая, по столице прокатился слух о том, что москвичей, в анализах которых нашли антитела к коронавирусу, будут сажать на двухнедельный карантин. Информацию подхватил ряд СМИ. Но оказалось, что она не соответствует действительности. С официальным опровержением выступил столичный Департамент здравоохранения.

- Информация не соответствует действительности. Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует. Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Депздрава Москвы. - Тем не менее, такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и возможно перенес инфекцию в скрытой форме. При этом есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать.

Напомним, с 15 мая в Москве стартовало выборочное бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Его прошли уже более пяти тысяч человек.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Когда нет симптомов, единственный шанс выявить болезнь – это антитела»

- Сам по себе тест, основанный на иммуноферментном анализе крови, известный и широко применяемый. Вся диагностика инфекционных заболеваний строится на нем. Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает «бороться» с ним, вырабатывая антитела. Этот период обычно сопровождается яркой клинической картиной: появляются характерные для болезни симптомы. На начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела – иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней – иммуноглобулины G (IgG), - отметил Алексей Мазус, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ. - Зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить встречался ли он с вирусом. При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции ещё чаще. Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек.

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