«Заработали 47 млн рублей»: В Москве задержали банду сутенеров, которую сколотил бывший редактор журнала «Флирт»

Еще несколько лет назад у метро время от времени можно было встретить промоутеров, пачками раздававших журналы «Флирт» - издание с «веселыми картинками» печатало телефончики сотен московских путан. Роскомнадзор не раз блокировал деятельность издания, но ушлые владельцы регистрировали новые ООО и «шоу» продолжалось.

Окончательно лавочку прикрыли в 2016-м, когда оперативники выяснили, что боссы журнала не просто публикуют контакты секс-угодниц, но и сами организовывают этот бизнес. У них, как оказалось, есть целая сеть интим-квартир с девочками, собственный кол-центр и даже… служба жалоб и предложений. Да-да, контора публиковала в том же «Флирте» электронный ящик, на который клиенты могли прислать свое «фи», если им что-то не понравилось. Словом, сервис, как у приличной компании!

Издателя «Флирта» Дмитрия Зяблицева задержали. Оказалось, в 2006-м он получил за сутенерство условку. На этот раз суд выписал ему реальный срок - три года колонии. Впрочем, с учетом время в СИЗО плюс УДО Зяблицев вышел уже в 2019-м. На воле его ждала гражданская жена Светлана Казакова, она же главный редактор «Флирта» (получила два года условно).

Но весь последний год, как выясняется, Зяблицев без дела не сидел и вернулся к своей прежней бизнес-модели - с девочками по квартирами и кол-центрами. Как сообщает источник в правоохранительных органах, за новыми проектами владельца подпольной секс-империи оперативники приглядывали несколько месяцев, собирая доказательную базу.

И вот - вуаля! (На всякий случай: это просто возглас такой, а не название какой-то услуги в прейскуранте подопечных Зяблицева). 20 мая на съемные квартиры к Дмитрию Зяблицеву, его подручным и «работницам» нагрянули полицейские со спецназом «Рысь». Помимо босса и его правой руки Филиппа Соколовского «копы» задержали еще шесть женщин.

- По версии следствия Зяблицев организовал эту «фирму» с Соколовским около года назад. Они находили девочек, снимали для них квартиры и через Интернет предлагали их секс-услуги. Установлено, что за этот период сам Дмитрий Зяблицев заработал на проститутках как минимум 47 миллионов рублей.

- Задержанные женщины - проститутки?

- Нет, они выполняли функции диспетчеров, которые принимали и «обрабатывали», так сказать, заказы. То есть, они также обвиняются по статье «Организация занятия проституцией». Все эти женщины, кстати, уроженки Украины.

По данным сайта kp.ru, полиции сейчас удалось выяснить адреса двух квартир, куда приезжали клиенты: Южный Квартал, 4 в Щербинке (это Новая Москва) и улица Брусилова, 17 в Южном Бутово. Известно, что у Зяблицева было еще несколько таких квартир, в том числе на территории Подмосковья.

- Мам Дмитрий Зяблицев следил за работой своей «компании» не только удаленно, время от времени он делал объезд притонов, - говорит источник.

По статье «Организация занятия проституцией» Зяблицеву и его сотрудникам грозит до 5 лет колонии.