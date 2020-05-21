Музей «Гараж» начал продажу билетов и продлил выставки

Столичные музеи готовы открыться, как только Роспотребнадзор скажет, что это возможно. А также ввести все необходимые меры по безопасности: масочно-перчаточный режим, сократить количество посетителей и отменить групповые экскурсии, установить санитайзеры во всех залах.

- Мы, как и все российские музеи, с нетерпением ждет окончания режима самоизоляции, хотя в настоящий момент неизвестно, когда мы снова откроем наши пространства в парке Горького, - рассказали «КП» в музее «Гараж».

Оптимизм вселяет информация, что музей «Гараж» запустил продажу билетов с открытой датой – они будут действительны до 30 декабря.

Конкретно

В свете последних событий музей "Гараж" скорректировал выставочный план на 2020 год:

- до 30 июля продлевается инсталляция Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание»,

- до 2 августа продлевается выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985»,

- до 9 августа - выставки «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» и Atelier E.B «Прохожий»»,

- в июле будет открыта инсталляция «Трансформер» Ербосына Мельдибекова,

- 11 сентября откроется 2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» и инсталляция Томаса Сарасено «Движущие атмосферы».

Кстати

Российская государственная библиотека (РГБ) планирует возобновить работу и открыть читальный зал для посетителей уже 20 июня. Об этом «Комсомольской правде» сказали в пресс-службе РГБ. Читальный зал нужно будет посещать в маске, перчатках. Одновременно в помещении смогут находиться не более 100 человек.

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