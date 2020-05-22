А мы идем, гуляем по Москве: по каким улицам безопаснее всего ходить во время карантина

Еще каких-то два месяца назад мы даже представить себе не могли, что обыкновенная прогулка станет такой роскошью. С введением особого режима поездка на Новый Арбат напоминает целое путешествие - с путевыми записками, привалами, встречным ветром и маленькими открытиями. Да, конечно, если были бы открыты парки, лично я пошел бы гулять в Битцевский лес, а фотокорреспондент «КП» Михаил Фролов к Герценскому пруду. Но, увы, калитки на природных территориях обвязаны красно-белыми лентами. И везде висят объявления:

«В соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» парк закрыт для посещения - просим вас отнестись с пониманием».

Мы, конечно, постараемся. Только гулять все равно надо. Дома уже кости ломит. Бока отлёжаны. Тропа к холодильнику утоптана как грунтовка. Телевизионные передачки обрыдли. Хочется собрать небольшую котомку и ночью, пока все близкие спят, бежать. Не знаю, куда. На Дон. Там воля.

МЕТРО, ПРОЩАЙ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ…

Для того, чтобы аппелировать цифрами, мы с Мишкой взяли с собой рулетку. И перемерили с десяток городских тротуаров, многие из которых не так давно были расширены (городская программа «Моя улица» - действовала с 2015 по 2018 год).

Новый Арбат, ширина тротуара 36 метров.

Если идти рядом с кафешками (они почти все работают на вынос), то машин почти и не слышно, так до них далеко. Нарушить дистанцию здесь проблематично. Если, конечно, вы не будете делать это целенаправленно.

Ширина одного «КамАЗа» - 2,5 метра. Если оставить зазор между машинами 50 см, то по тротуару Нового Арбата смогут проехать одновременно 12 грузовиков. Одной шеренгой. Про людей я даже не говорю (с дистанцией два метра получается 18 человек - практически взвод).

Новый Арбат.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль «Букинист» временно закрыт, однако многие прохожие все равно останавливаются возде домиков-павильонов и разглядывают книги. Моруа, Замятин, Бунин…

Без маски, без перчаток, без пропуска. Зато с хозяйкой (она за кадром).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Редкие скамеечки всё больше заняты. Столичные барышни вышли на променад. У каждой второй стаканчик кофе в руке и сигаретка.

Скамейки в центре закрыли, но прохожих это не смущает.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом если снять с лиц прохожих защитные маски и включить погромче музыку, Новый Арбат ничем не отличается от прежнего. Людей довольно много. Все качели заняты.

Крылатые качели на Новом Арбате.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даже в городском прокате велосипедов есть пустые ячейки. Но, как выяснилось, терминал не работает. Двухколесным транспортом сейчас могут пользоваться только курьеры и волонтеры. Они вводят секретный код на рулевом дисплее и велик отстегивается (без оплаты).

Вот на этих людях сейчас всё и держится (после врачей, конечно).Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГАЗЕТУ КУПИЛИ И МОЖНО ПРИЛЕЧЬ

Садовое кольцо, ширина тротуара 12,5 метров.

Идем всё время прямо - в сторону Москвы-реки. Среди плюсов этого отрезка:

- наличие яблонь, которые вовсю цветут;

- открытый киоск печати со свежей прессой;

- разнообразные скамейки (в том числе, лежачие - на Зубовском);

- и столики, на которых можно хоть в карты играть, хоть в домино.

Люди тянутся к прекрасному.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минус всего один, но зато существенный: поток автомобилей на десятиполосной трассе шумит и раздражает.

А потому мы с Мишкой чуть ли не трусцой добежали до Крымского моста и перешли его в надежде свернуть в «Музеон». Увы, но тот закрыт наглухо. Вдоль заграждений бродит охранник.

Крымский мост.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы опять через мост - обратно.

Новокрымский проезд, ширина 7 метров (на фоне Нового Арбата как ушко иголки, но учитывая, что дистанция между прохожими должна быть 1,5-2 метра, вполне достаточно).

Собачке на пропитание.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Турчанинов переулок, 4,5 метра. Однако и этого хватит, чтобы не прижиматься к встречным прохожим. Здесь как раз машин мало. И скамейки есть.

ШАУРМА ТОЛЬКО ПОСТНАЯ И ПОСЛЕ КАРАНТИНА

Дальше начинается познавательная часть.

Остоженка, четная сторона, ширина тротуара 4 метра (нечетная узкая как зараза).

Идем в сторону центра. Напротив дома №27/1 скверик. Небольшой (всего семь лавочек), но открытый. Дальше продуктовый магазин (без маски и перчаток внутрь не пустили). И витрина с ярким плакатом:

«Постная шаурма! Бобовые котлеты, вместо мяса фалафель».

Патология, конечно. Но захотелось попробовать. Закрыто…

Теперь, что называется, посмотрите налево (Остоженка, 24). Перед вами двухэтажный ампирный особняк с мезонином, который был построен после пожара 1812 года и принадлежал впоследствии купцу Лыжину (он торговал сукном на Ильинке). Банкам бизнесмен не доверял и потому все свои деньги хранил в особняке (в подвале стоял сейф). После смерти хозяина имущество досталось наследникам, а сам дом был немного отреставрирован. Архитектор Лев Кекушев видоизменил фасад и присоединил к особняку несколько дворовых строений. В советское время в этих стенах был детский сад. А сейчас это частная собственность. Причем новый владелец принципиально не меняет историческую архитектуру, за что все ценители и знатоки ему благодарны.

Маршрут наших корреспондентов.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Теперь посмотрите направо (Остоженка, 21 корпус 1). Это, между прочим, возможная резиденция булгаковской Маргариты (объект культурного наследия федерального значения). Он же особняк Анны Кекушевой, жены того самого архитектора. Есть что поразглядывать. Рыцарскую башенку, например. Или лепнину с растительным мотивом. А на самом верху трехметровую скульптуру льва (ее автор - австрийский архитектор Отто Вагнер). Внутри - одно из ведомств дипломатического корпуса.

Ну а мы идем дальше. Мимо остальных особняков. Закрытых ресторанчиков. Свадебного магазина (на его витрине висит объявление: «Мы очень надеемся, что данная ситуация с коронавирусом будет вспоминаться нами как страшный сон»).

Сворачиваем на самый «опасный» участок нашего маршрута - в 1-й Зачатьевский переулок. Здесь тротуарчик совсем узенький. И когда люди шли навстречу, нам с Мишкой, чтобы соблюсти дистанцию, приходилось выходить на проезжую часть. Но пять минут ходьбы - и вы вырываетесь на простор.

Вид с Пречистенской набережной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛЕПОТА!

Пречистенская набережная (напротив памятника Петру Первому), ширина тротуара 15 метров.

Как и на Садовом, тоже шумят машины, но гулять как-то веселее. Река под боком, виды отличные. Справа «Красный Октябрь», впереди Патриарший мост и Кремль. Липы растут - уже зеленые все. Полно самокатчиков, которые носятся как угорелые. Они, кстати, могут развивать скорость до 90 км в час. Так что лучше не делать резких движений, особенно если вы в наушниках.

Под Патриаршим мостом есть смотровые площадки (нужно спуститься по ступеням). Там многие подкармливают уток. Или просто сидят, уткнувшись в смартфон.

Кремлёвская набережная.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кремлевская набережная, ширина тротуара 4 метра.

Красная площадь, ширина 70 метров.

Ее ширину мы измерять не стали. Посмотрели в интернете. Можно выстроиться цепочкой из тридцати пяти человек и идти. Куда именно, не знаю. Но лишь бы идти.