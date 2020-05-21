«Социальный мониторинг» спасает жизни

Москвичи с COVID-19 и ОРВИ, выбравшие лечение дома, могут пользоваться мобильным приложением «Социальный мониторинг». Его разработали специально для контроля за пациентами с лёгкой формой болезни. В создании программы участвовали многочисленные эксперты по компьютерным технологиям.

После подписания добровольного согласия пациент может установить программу на свой телефон и обойтись без больницы. Дома лечиться гораздо комфортнее. Нужно только подтверждать соблюдение карантина. Для этого приложение будет автоматически мониторить геолокацию пациента и фиксировать исключительно факт покидания адреса самоизоляции, указанного в анкете.

«Все сведения передаются в Единый центр хранения данных и сервис «Социальный мониторинг», - говорит министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. - Хранятся они на территории России. Данные москвичей, используемые при регистрации, надежно защищены и не будут использованы нигде и никогда. После выздоровления пациента информация уничтожается».

Нарушителю грозит штраф в 4 тысячи рублей. Кроме того, его поместят в обсерватор или больницу.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ПАЛАТОЧНЫХ ГОСПИТАЛЕЙ

Приложение «Социальный мониторинг» борется с коронавирусом с помощью умных технологий. Как ни крути, а ведь факт - инфекция не разлетается по городу с бешеной скоростью. Штрафы, конечно, нарушителям выписывают, но гораздо больше тех, кто и так строго соблюдает карантин и отмечается в приложении. Многие понимают опасность коронавируса. Но, как показывает статистика, немало и тех, кого удержать дома может только «Социальный мониторинг». По данным Департамента информационных технологий Москвы, ежедневно около 3 тысяч зараженных пытаются получить пропуска. Если бы не было приложения, то эти пациенты гуляли бы по городу и разносили заразу. Больных оказалось бы в разы больше, чем сейчас. С таким наплывом не справится ни одна система здравоохранения в мире.

Без «Социального мониторинга» заболевшим пришлось бы ложиться в больницы. Те, у кого легкая форма болезни, наверняка подхватили бы ещё порцию вируса от тяжелых пациентов. К счастью, этих ужасов удалось избежать. Мобильное приложение избавляет городские больницы от перегруза. А люди быстрее выздоравливают в комфортных условиях дома.

ВО МНОГИХ СТРАНАХ СЛЕДЯТ ЗА ПАЦИЕНТАМИ

Программы, похожие на московскую и даже более жесткие, действуют и в других странах. Например, в Китае с помощью приложения Close Contact Detector можно самому проверить, не пересекался ли с кем-то из зараженных. А в Южной Корее все данные вообще находятся в открытом доступе. Жители дома могут посмотреть, выходил ли из своей квартиры их больной сосед. Технологическую платформу для приложений, отслеживающих людей, которые могут быть заражены COVID-19, поддержали и в семи европейских странах. Все подобные программы многократно тестируются, и все же полностью застраховаться от сбоев невозможно. Проблемы оперативно исправляют и штрафы отменяют. На обжалование выписанной суммы даётся месяц.

«Для этого надо дождаться официального заказного письма с постановлением о совершении административного правонарушения, - объясняет министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. - С этого момента в течение десяти суток он может направить жалобу на постановление в контролирующий орган, выписавший штраф, или в районный суд по месту жительства».

Хотя иногда и сами пациенты после добровольной установки программы забывают о ней. Но приложение так устроено, что пришлёт штраф, если человек не отметится.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

По всем вопросам, связанным с работой приложения «Социальный мониторинг», в том числе и по поводу штрафов, обращения принимают:

- на горячей линии - (495) 870-72-96, а также через отзывы пользователей в AppStore и GooglePlay;

- на портале мэра Москвы mos.ru в разделе о коронавирусе через онлайн-форму «Обжалование штрафов».