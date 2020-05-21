Аптечный блогер Екатерина Диденко, известная по смертельной вечеринке с сухим льдом, решила увеличить грудь

Два с половиной месяца минуло с трагедии в одной из московских саун. Там свое 29-летие отмечала инстаграм-блогер Екатерина Диденко. Себя она называет «аптечным ревизорро». Кульминация праздника: в бассейн вывалили несколько кило сухого льда. Он превратился в газ, и люди стали задыхаться.

Погибли три человека, в числе которых муж Диденко Валентин. Утрату Екатерина, кажется, пережила: ходит по телешоу, продолжает активно вести инстаграм. В последнем посте поделилась с подписчиками, которых после трагедии стало на миллион больше (всего 1,6 млн), новостью: ложится под нож к пластическом хирургу.

— Маленькая грудь — это был мой комплекс с детства. Я считаю, что грудь в первую очередь нужна, чтоб кормить детей. Я откормила двоих. С мужем мы договорились, что операция состоится после третьего ребенка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года, — написала инстаграмщица.

Диденко сообщила, что раз судьба разнесла в пух и прах и уже ничего не вернуть, она решилась осуществить мечту сейчас. Всех предупредила: делает она это для себя, а не для кого-то. Хочет, чтобы отражение в зеркале ей нравилось. Уточнила, что делать пятый размер не планирует.

— Последние пять лет на 80% мое тело предоставлено моим детям — понимайте как хотите эту фразу, думаю, мамы меня поймут. Сейчас хочу заняться собой. Мы остановились на круглых имплантах и швом под грудью. Можно было бы сделать и по ареоле, но доктор посоветовал именно под, чтоб не травмировать молочную железу — вдруг в моей жизни будут еще одни роды.

Операция, по словам блогера, состоится через несколько дней. Напомним, после вечеринки с сухим льдом было возбуждено уголовное дело — причинение смерти по неосторожности. Но кого наказывать — до сих пор непонятно. Пока в деле одни свидетели и нет подозреваемых. Сама Диденко была не в курсе сюрприза. Муж сам принес химикат на вечеринку. Сауну в известность не ставили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Адвокат рассказал, что грозит девушке-блогеру, на дне рождения которой погиб ее супруг и двое гостей (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)