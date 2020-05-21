Собянин рассказал, как будет жить Москва до конца мая: мини-группы в детсадах и МФЦ по записи

Ограничительные меры сохраняются в столице до 31 мая, но постепенно возобновляют работу промышленные предприятия, откроются МФЦ. Как будут работать детские сады и что будет в городе в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Тест на антитела для детей

Мы воздержались от того, чтобы тесты на антитела сдавали дети до 18 лет. Мы не стали приглашать маленьких детей в поликлиники, доля риска, много людей. Это не самая простая процедура брать кровь из вены. Но тесты у детей, которые в стационарах, берутся.

Смертность в мае вырастет

В Москве ситуация достаточно позитивная. Мы видим, что при большом количестве тестов (около 50 тысяч в сутки) выявляемость около 2500-3000. Мы в пике выявляли больше 6000 заболевших. Выявляемость упала в два раза. Количество пневмоний также становится меньше. Количество тяжело больных все меньше и меньше. Что касается смертности, она в конце мая будет расти. Это очевидно, скажет любой врач. Почему? Мы имеем почти два месяца эпидемии, больные накапливаются, врачи борются за каждого пациента. Всех спасти не всегда возможно, к сожалению. Те пиковые поступления больных, которые мы видели в конце апреля и в начале мая, мы прошли. У нас не растет динамика смертности. Мы видим, что по дням тоже уменьшается количество смертности.

МФЦ откроются не все

- Мы с понедельника открываем МФЦ. В обычные дни МФЦ посещают до 70 тысяч человек, но мы считаем, что сейчас можем пойти на этот шаг и открыть центры, так как многие услуги нельзя получить в электронном виде. Можно получить только около 90 услуг, а в комбинированном виде, когда нужно все равно прийти за документами – 150 услуг. С понедельника МФЦ будут работать и оказывать только те услуги, которые невозможно оформить через интернет. Только по предварительной записи, чтобы обеспечить безопасность, чтобы было меньше контактов, чтобы можно было спланировать. Всего в городе 130 МФЦ, будут работать 88.

Детские сады будут работать

- Мы официально не закрывали детские сады, они все время продолжали работать. Мы создавали дежурные группы до 12 человек, куда можно приводить детей. Еще неделю назад в группы приводили 2500 детей, теперь 4000. И в таком режиме детские сады будут работать в летнее время.

ЕГЭ и 1 сентября

Сейчас важно обеспечить безопасность при сдаче ЕГЭ. У нас около 75 тысяч ребят. Их будут обслуживать около 40 тысяч педагогов. Если раньше в кабинете находилось 15 человек, то теперь будет 8 человек. Будут мерять температуру на входе в школы. Что касается 1 сентября, надеюсь, что учебный год начнется по расписанию.

Ускорить строительство метро

Несмотря на то, что стройки и предприятия открыты, набрать быстро старые темпы пока не получится. Есть некие ограничения, санитарные нормы, если делать скученность, то можно допустить очаг заболеваемости. Строительство метрополитена, железных дорог не останавливались вообще. Смотрим, как ускорить строительство Большого кольца метро. Сейчас в первую очередь уделяем время на строительство школ, детских садов, чтобы обеспечить москвичей нормальными услугами после того, как мы пройдем режим ограничений. Уверен, что все восстановится. Экономика начнет наверстывать упущенное.

КСТАТИ

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