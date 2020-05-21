На входе московских судов скапливаются очереди на сотни метров

В соцсетях эти дни гуляет фото и видео - человеческая очередь тянется от дверей одного из столичных судов до массивных железных ворот и дальше, к дороге. Навскидку - процессия метров на двести. Да, с соблюдением социальной дистанции (и да, в основном все в масках), но ведь все равно впечатляет! Выяснилось, что запись сделана у Арбитражного суд Москвы у метро Тульская. Именно там очевидцы засняли столь небывалый ажиотаж.

Правда, длинная очередь объяснилась довольно просто.

- С 19 марта у нас разбирали только безотлагательные дела. Таких в арбитраже, нужно признать, меньшинство, - рассказал корреспонденту kp.ru сотрудник канцелярии суда. - Но 7 мая Судебный департамент Верховного суда разослал всем суда письмо, в котором говорится, что «начиная с 12 мая 2020 года, осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием». Так что с 12 мая мы работаем, как обычно.

Только с прицелом на новые правила санитарной безопасности, конечно. Так, на полу через каждые 1,5 метра расклеены метки социальной дистанции, в лифты разрешается входить не более чем трем персонам (а лифты в «арбитраже» весьма вместительные, в обычное время в каждый человек по 10-15 вбивается). Ну и маски, понятно, с перчатками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780445" frameborder="0"></iframe> Очередь на вход в арбитражный суд города Москвы.

- На досмотре сейчас все протекает не так быстро, как обычно, потому что в здание невозможно одновременно впускать большое число людей - в таком случае они будут скапливаться на первом этаже. Нужно дать время уезжать на лифтах или подниматься по лестницам пешком, - сообщил наш собеседник.

Тем временем у районных судов большие очереди почти не возникают. Равно как у Мосгорсуда. Как рассказывают адвокаты, у зданий скапливаются максимум до десяти человек. Но запуск людей происходит довольно быстро, потому что здесь достаточно лифтов и в крайнем случае, в отличие от 11-этажного «арбитража» по лестнице подняться не так сложно. (В городском суде 5 этажей).

- Все это время столичные суды работали, но с некоторыми ограничениями, - напоминает пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. - В здания судов пускали лишь участников процессов. На вход обычных слушателей и журналистов ввели ограничения. Так же, чтобы не создавать столпотворение, временно проводили только безотлагательные дела - это касается меры пресечения, административных арестов. В апреле к этому добавили процессы, когда фигурантов немного и все участники вовремя явились ко времени заседания. Например, в Мосгорсуде разобрали апелляцию по громкому делу об ограничении родительских прав по истории с девочкой, которая несколько лет жила в больнице. Разумеется, дела, где десятки подсудимых, сейчас стоят на паузе.

В заседаниях по продлению ареста фигуранты дел участвуют с помощью видеосвязи - есть такая опция в современных судах. Это связано с тем, что столичные СИЗО по-прежнему находятся на закрытом режиме. Во время эпидемии коронавируса к подсудимым и обвиняемым никого не пускают, даже адвокатов. (Это логично. Стоит занести в такое закрытое учреждение вирус - начнется…) А вот людей из изоляторов временного содержания или тех, кто находится под домашним арестом, в суде по-прежнему возят - полицейские конвоиры или сотрудники ФСИН.

- В данный момент речь идет о сохранении такого режима до 31 мая, - говорит Солопова. - Но если санитарная ситуация в столице изменится, эта дата может быть изменена.

Кстати, в Московской области с начала прошлой недели так же расширили список дел, которые начали разбирать. Помимо безотлагательных это теперь еще и уголовные дела первой инстанции.