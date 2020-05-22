Каршеринговые авто Москвы дезинфицируют перед открытием 25 мая

Машины каршеринга уже застоялись на парковках. Напомним, под запрет из-за пандемии коронавируса краткосрочная аренда авто попала еще с 22 апреля. Но уже с понедельника, 25 мая, сервис заработает. Правда, пока по новым правилам. Так, взять машину в аренду можно будет только на срок не менее пяти суток. При этом у вас должен быть цифровой пропуск для работы в столице. Разовые QR-коды не подойдут.

Сколько москвичей сменят метро на машины, пока никто не знает. Но каршеринговые фирмы вовсю готовятся к открытию.

- Все машины отгоняем на мойки, далее они проходят дополнительную дезинфекцию, и логисты вместе с механиками и перегонщиками расставляют машины по городу. Мы полагаем, что практически весь автопарк будет готов к 25 мая, - рассказали «КП» в пресс-службе оператора каршеринга «Делимобиль».

«Яндекс.Драйв» встречает пользователей устаревшим объявлением

Помимо машин готовят к открытию и мобильные приложения. В них появятся новые тарифы на аренду от пяти суток и графа, в которую нужно будет внести номер цифрового пропуска. Ну а пока большинство приложений не обновились.

К примеру, «Яндекс.Драйв» встречает пользователей устаревшим объявлением: «Каршеринг на паузе до 31 мая». В других приложениях тоже ни слова об открытии с 25 мая. По данным на пятницу, 22 мая, ни один из операторов не разметил новые тарифы в общем доступе.

Напомним, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 25 мая 2020 года возможно возобновление оказание услуг каршеринга на срок не менее чем на пять календарных дней. При этом передача автомобилей новому получателю услуги возможна только после проведения дезинфекции автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772607" frameborder="0"></iframe> Опустевшая Москва с дрона.

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