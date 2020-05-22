2020-05-22T18:12:25+03:00
Общество

Крупнейшая в России: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу новой фабрики в Бронницах, где производят до 2 млн масок в день

Сейчас здесь работают около 690 человек
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В столичном регионе продолжает действовать масочный режим. Без средств индивидуальной защиты нельзя появляться в общественных местах - магазинах и транспорте. И даже несмотря на различные послабления ограничений, маски, скорее всего, и после снятия карантина на какое-то время останутся важным для многих аксессуаром. Две недели назад в подмосковных Бронницах была открыта новая фабрика по пошиву масок, которая очень быстро нарастила производство просто гигантскими темпами и сейчас выпускает до 2 миллионов масок в день!

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня побывал на предприятии ООО «Нетканые материалы» и проверил, как здесь устроена работа.

- Очень приятно, что компания пошла навстречу, наладила оперативное производство масок, - отметил Андрей Воробьёв. - Спрос на них огромный, предприятие работает 24 часа в сутки. Следующим этапом его развития будет закупка специализированного оборудования, тогда себестоимость маски станет минимальной. Производство масок для нас - очень чувствительная тема. В Московской области и в Москве их по-прежнему нужно обязательно носить жителям.

Производство разместилось на площади в 4 тысяч квадратных метров. Здесь действуют три производственных участка - от комплектации и сборки до фасовки и упаковки. При этом на каждом участке дежурит специальный стюард, следящий за соблюдением всех правил санитарной безопасности. Это во время своего визита на фабрику особо отметил губернатор: все сотрудники в масках и перчатках, все соблюдают социальную дистанцию. Температуру работникам измеряют еще на проходной.

Фабрика была запущена 7 мая.

- Первые дни мы производили порядка 10 тысяч масок в сутки, - рассказал гендиректор предприятия Алексей Ческидов. - По мере поступления оборудования увеличивалась и производительность.

Если в самом начале в цехах трудились чуть более 60 человек, то сейчас уже 690. И это еще не предел. В течение месяца на фабрике создадут еще 160 рабочих мест и предприятие сможет выпускать до 5 млн масок в сутки. Ну, а в долгосрочных планах - увеличить ежедневную производственную мощность предприятия до 20 млн единиц средств защиты.

Большинство работников фабрики - местные, жители Бронниц и соседних населенных пунктов. Общаясь с губернатором, люди рассказали свои истории: многие раньше работали в Москве, ездили в столицу каждый день, но из-за эпидемии коронавируса рабочие места потеряли. А теперь, благодаря появлению такой крупной фабрики с большим количеством рабочих мест, появилась возможность трудоустроиться около дома.

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