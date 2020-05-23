«Взял в аренду такси и поехал. А можно еще курьером притвориться»: Ушлые москвичи придумали новые махинации с цифровыми пропусками

О разных ухищрениях, на которые идут некоторые товарищи - когда бессрочный цифровой пропуск не положен, а кататься хочется - много писали в самом начале пропускного режима. Ну вы помните: некие фирмы готовы были за сумму в районе 10-15 тысяч рублей принять желающих в свой штат и включить в список сотрудников, которым «нужно каждый день выезжать на работу». Многие такие ушлоганы, кстати, исчезали, как только клиент переводил на чужую карту требуемую сумму. После той волны публикаций тема, казалось, иссякла. А на самом деле - нет.

Как выясняется, по дорогам продолжают кататься такие «жулики». О двух распространенных схемах последних недель корреспонденту kp.ru рассказал сотрудник полиции. Анонимно.

«ЖЕЛТЫЕ МАШИНЫ ПОЧТИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ»

- Из-за эпидемии коронавируса у таксопарков случился отток арендаторов, - рассказывает мой собеседник. - Вы же наверняка знаете, что современные таксопарки чаще всего просто набирают в лизинг машины, брендируют их и сдают в посуточную аренду частникам. Те же мигранты, приезжие из Средней Азии и Закавказья, платят каждый день требуемую сумму, в остальном их никто не контролирует. Так вот из-за карантина и поездок стало меньше и многие все-таки опасаются работать. Поэтому возникла у таксопарков проблема, что часть машин не работает. И на их место временно зашли курьеры.

- Какие еще курьеры? Зачем им машины?

- В курьеры сейчас пошло много людей разных профессий, которые из-за эпидемии потеряли работу и пытаются заработать на содержание семьи…

Курьер службы доставки еды на Новом Арбате.Фото: Михаил ФРОЛОВ

(К слову, «Комсомольская Правда» уже несколько подобных историй, когда бизнес-консультант стал персональным доставщиком продуктов, а бывший главбух теперь развозит по городу цветы).

По словам полицейского, часть этой публики имеет собственные машины, но покатавшись несколько дней по заказам задумывается: а стоит ли так жестко убивать на доставке собственное авто?

- Они же накатывают по городу и Подмосковью по 500-700 километров в день. Если он не на доставке гамбургеров работает, а возит что-то с более серьезным чеком вроде цветов, алкоголя или лекарств, может позволить себе взять в аренду такси… Тут два плюса в одном. Во-первых, свою машину сохраняет, а во-вторых, с пропуском больше не заморачиваться.

Мой собеседник объясняет схему: таксопарк уже давно получил на все свои машины цифровые пропуска - они внесены в систему. Следовательно, машина свободно перемещается по городу под камерами, штрафы на нее не приходят.

- Так ведь пропуск выписывается заранее, на имя конкретного человека. Компания его в списках подает.

- Ну да. Компания вносит новые ФИО вместе с номером машины. Таким бонусами пытается удержать падение выручки. Но вообще, у ДПС негласная рекомендация таксистов сейчас не трогать. Только если нарушают. Поэтому курьер садится за руль такси и ездит по своим делам. К агрегатору, естественно, не подключается.

- И это выгодно - арендовать машину, чтобы развозить товары?

- Если у него свои «колеса», он же больше заказов за день развезти может. Курьеры сейчас от заказов зашиваются. Некоторые фирмы оставляют всю стоимость доставки курьеру. Если человек зарабатывает 7-8 тысяч рублей в день, может себе позволить тратить 1,5 тысячи на аренду авто и еще около 1 тысячи на бензин. Если машина на газе, то даже дешевле получается.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ЗА 6 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

Еще одна схема в чем-то даже банальна. Но тоже вполне себе уловка.

- Сейчас есть около десятка различных сервисов, мобильных приложений, где человек может найти себе специалиста по любым услугам. Сантехника, кафельщика, репетитора и так далее. Такие мастера сейчас негласно, конечно, тоже работают, но самые востребованные - курьеры. То есть, в этих приложениях человек так же может разместить свою анкету и предложить услуги по доставке. Так они возят документы, выполняют какие-либо личные поручения частников, либо же им часто перебрасывают свои заказы курьерские компании, которые не справляются с объемами заказов. Но среди этих анкет есть и липовые «спецы», которые и не собираются работать.

Здесь все просто: за размещение своего объявления каждый «мастер» еженедельно выплачивает платформе, мобильному приложению определенную сумму. Она не зависит от количества заказов. Взамен компании, опять же, посписочно подают в госорганы всех своих «курьеров». Выходит, такая услуга обходится в 6 тысяч рублей в месяц.

- Человек получил такую «индульгенцию» и катается. Система видеофиксации нарушений претензий к нему не имеет - он же есть в базе. А если остановят его полицейские на дороге, покажет пропуск, как будто он товары весь день развозит. Кстати, помните, пару недель назад у сотен или даже тысяч курьеров единовременно оказались заблокированы пропуска? Это в том числе было связано с тем, что система пыталась очистить списки от таких «левых» курьеров. При проверке новых документов, всех еще раз проверили.

Тем временем, в Московской области режим цифровых пропусков отменяют - уже с субботы, 23 мая. В Москве, где более высокая плотность населения, все ограничения пока сохраняются.

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