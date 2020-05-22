Эдуард Лысенко: У нас нет цели штрафовать людей

- Приложение «Социальный мониторинг» работает уже полтора месяца. Сколько человек на сегодняшний день им пользуются?

На сегодняшний день приложением уже пользуются более 60 тысяч человек. Это пациенты с подтвержденным коронавирусом, совместно проживающие с ними, а также горожане с симптомами ОРВИ.

- Для них установка приложения является обязательной? Или есть какие-либо альтернативы?

Да, всем им после подписания согласия на получение медицинской помощи на дому или постановления главного санитарного врача необходимо в течение суток установить приложение «Социальный мониторинг» и пройти регистрацию. Мы анализировали обращения пользователей, которые жаловались на необоснованные, по их мнению, штрафы. При этом многие из них утверждают, что просто не знали о том, что им надо установить «Социальный мониторинг». Но если человек заболел или живет вместе с заболевшим, ему необходимо установить приложение. Эта обязанность прописана как в указе Мэра Москвы № 12-УМ, так и в документах, которые они подписывают лично. Кроме того, тех, кому надо установить приложение, мы дополнительно информируем об этом по sms.

- За что чаще всего приходят штрафы?

У нас нет цели оштрафовать. Мы даем пациентам с легкой формой коронавируса или симптомами ОРВИ возможность оставаться дома и получать качественную медицинскую помощь, но при этом городу и горожанам важно быть уверенными в том, что они действительно остаются дома, потому что каждый инфицированный за короткое время может заразить еще несколько человек. Проконтролировать соблюдение карантина в «ручном» режиме просто невозможно. Именно поэтому приложение необходимо установить всем, кто находится на изоляции. И подавляющее большинство пользователей без каких-либо проблем регистрируются в приложении, выполняют несложные действия и спокойно выходят с карантина. Но, к сожалению, есть и горожане, которые сознательно и принципиально оказываются от установки «Социального мониторинга». Для города это всегда риск того, что они выйдут из дома и поставят под угрозу здоровье других людей. Поэтому за отказ от установки предусмотрен штраф, а за две недели карантина их копится несколько штук. На самом деле практически все кейсы, о которых рассказывают СМИ, связаны именно с отсутствием регистрации в приложении.

Также есть пользователи, которые пытаются обмануть приложение и в ответ на запрос идентификации отправляют в приложении не свою фотографию. Были случаи, когда присылали фотографии известных людей, фото паспорта, делали групповые селфи. Система распознает такие ситуации, обмануть ее не получится. А за подобные фотографии также предусмотрена ответственность, потому что смысл идентификации заключается в том, чтобы убедиться, что именно этот конкретный человек находится рядом с телефоном.

- Можно ли сказать, что большинство москвичей несознательно подходят к использованию «Социального мониторинга»?

Нет, добросовестных пользователей на самом деле подавляющее большинство. Но и они иногда получают штрафы – просто потому что не до конца понимают правила использования этого сервиса.

Например, очень важно, чтобы номер телефона, написанный в согласии или постановлении, совпадал с телефоном, указанным при регистрации в приложении. Если человек указал в документах номер телефона родственника или знакомого, в систему попадет именно он. И в дальнейшем, когда пациент или контактировавший человек попытается зарегистрироваться в приложении уже на свой номер, он не будет найден в реестре. Завершить регистрацию не получится, и система будет считать, что человек не установил приложение, а пользователю придет штраф.

- Некоторые пользователи говорят, что им продолжают приходить штрафы, даже когда они уже выздоровели, получили справку от врача и даже вышли на работу.

В документах, которые подписывают пациенты или контактировавшие с ними, четко прописано, что им необходимо соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Даже если человек выздоровел раньше, ему все равно надо дождаться завершения карантина. Только после этого он снимается с мониторинга.

- А если у человека врач забрал подписанное согласие? Встречаются и такие случаи.

В этом случае человеку необходимо или сфотографировать документ, или просто записать дату начала карантина, и от нее уже отсчитывать 14 дней. Важно, чтобы он сам четко помнил, когда начался карантин и когда он закончится.

- Возможны ли ошибки или сбои в самом приложении?

Само приложение разрабатывалось в очень сжатые сроки, в условиях стремительного распространения коронавируса, когда важно было отреагировать на появившуюся угрозу максимально быстро. Сервис «Социальный мониторинг» заработал в начале апреля, и с этого момента мы продолжаем непрерывно его улучшать, в том числе с учетом мнения пользователей. Это нормальная практика для всех крупных сервисов – те же операционные системы регулярно обновляются и дорабатываются.

В первых же обновлениях приложения в AppStore и Google Play мы исправили ситуацию с чрезмерным расходованием ресурса батареи телефона. Также после обращений пользователей мы изменили порядок работы приложения и запретили запросы идентификации по ночам, а все выписанные из-за этого штрафы официально отменили.

Пока возможны недочеты в работе приложения на базе Android, мы об этом знаем и оперативно разбираем каждое обращение, связанное с техническими вопросами. Если приложение у пользователя не работает, мы готовы на время карантина предоставить ему телефон с уже установленным приложением, чтобы он зарегистрировался и встал на мониторинг. Эта же возможность доступна для тех, у кого нет собственного смартфона. Но чтобы получить этот телефон, человеку необходимо обратиться в службу техподдержки по телефону +7 (495) 870-72-96 и оставить заявку. К сожалению, мы периодически встречаем жалобы пользователей на то, что им не выдали телефон. Начинаем разбираться – выясняется, что человек даже не сообщал нам о том, что у него возникли проблемы с установкой приложения и ему требуется помощь.

- Какие-то еще доработки планируются?

В ближайшее время запрос идентификации начнет приходить не пуш-уведомлением в самом приложении, а по смс на номер телефона, указанный в согласии или постановлении. Это более привычный для горожан формат. Кроме того, некоторые пользователи сообщали о том, что им перестали приходить уведомления от приложения – смс-сообщения решат эту проблему. Отмечу заранее, что смс с запросом идентификации будут приходить на номер телефона, указанный в постановлении или согласии. То есть если человек получил устройство с предустановленным приложением, запросы ему будут приходить не на него, а на тот телефон, который он прописывал в документах.

Кроме того, мы планируем создать на портале mos.ru отдельную страницу, на которой еще раз подробно расскажем о работе приложения и ответим на наиболее частые вопросы пользователей, в том числе об обжаловании штрафов.