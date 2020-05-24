В Луковом утонули 26 пионеров, а в озере Бабошкино целая церковь: мистические водоемы Подмосковья, о которых ходят легенды

Пока пытливые умы носятся по планете в надежде разгадать всякие зловещие тайны (от золотой канадской долины, из которой не возвращаются, до пустыни Данакиль в Эфиопии с ее вулканами и воротами в ад), мы с фотокорреспондентом «КП» Мишей Фроловым находим такие же в Подмосковье. Недавно, например, съездили в Солнечногорск к Бездонному озеру, у которого, судя по названию и байкам, нет дна. Даже сам Менделеев, живший неподалеку, не смог докопаться до истины. А вот мы с Мишей смогли.

Теперь перед нами новая задача. Найти еще два озера - Бабошкино в Балашихе и Луковое в Ногинском районе. Первое имеет почти идеально круглую форму, второе напоминает бублик (с островком посередине). Происхождение обоих до сих пор остается спорным.

А ВДОЛЬ БЕРЕГА РУСАЛКИ С КОСАМИ СИДЯТ

Возомнив себя Крузенштерном, я взял с собой спички, нож, компас, туалетную бумагу, кое-какие лекарства. Хотя до места назначения можно доехать на маршрутке (№1176 - от станции метро «Новогиреево»). И без всяких приключений, штормов и встречных ветров отыскать в Озёрном лесопарке то самое Бабошкино, сверху похожее на пузырь из комиксов (круг и хвостик в сторону Северного проезда).

Хотя и подойти к берегу удалось не сразу. Там есть нормальная дорожка, ведущая к пляжу, но мы ее проскочили. Навстречу старушка-божий одуванчик. Мы к ней.

- А у нас тут много озер, - говорит. - Вам какое нужно?

По названию не сориентировалась. А вот когда сказали про утонувшую церковь, сразу поняла. К легендам народ относится с уважением. Хотя поверить в них при всем моем жгучем желании сложно.

Озеро Бабошкино сверху выглядит как пузырь в комиксах - круг для текста и небольшой хвостик.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вы послушайте.

Якобы давным-давно было здесь небольшое селение. И самым старшим жителем в нем был Бабош (вроде главы сельсовета). Человек гордый, суровый. Но справедливый. Когда хан из Золотой Орды пришел к нему за данью, тот обложил незваного гостя матом. После чего деревню сожгли. И церковь, стоявшую на окраине, тоже. Горе было таким сильным, что грудь Бабоша разверзлась и забил из нее родник. И образовалось на том месте озеро, в котором пылающая церковь и утонула.

По легендам, в этом озере утонула церковь, но не все местные жители в это верят (Бабошкино).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миша, как выяснилось, несколько лет жил в Балашихе. И говорит, что эту версию знают все жители. Хотя она, конечно, даже у детей вызывает улыбку. Добавьте еще к этому русалок, которых здесь можно встретить ночью. Монстра, похожего на Лох-Несское чудовище. И диски инопланетян, которые часто базируются на дне круглых озер. Всё это живо обсуждается на форумах в интернете. И даже публикуется в путеводителях.

Пока Миша запускает коптер, подхожу к местному жителю. Мужичок лет пятидесяти с рябым коричневатым лицом.

- Я, - говорит, - об этом озере знаю три вещи. Никаких метеоритов сюда не падало. Это обыкновенный тающий ледник. Вот вам и воронка. Второе. Дно у озера, конечно, есть. Глубина на середине метров десять, не больше. Видите, вода чистая? Это потому что родников много. И третье. Здесь очень хорошо ловится щука. Я потомственный рыбак. Всё остальное сказки, о которых и говорить стыдно.

Панорамный снимок озера Бабошкино (Балашиха).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужик, похоже, не врет. Аквалангисты, действительно, здесь ныряли. И не нашли на дне ни церкви, ни чудовища, ни дисков. Средняя глубина - пять метров.

Название, скорее всего, пошло от слова «бабошка» - раньше так называли «колобочек, круглую булку». Вот из-за формы и прозвали.

...Я сижу на деревянном настиле понтонного пирса и наблюдаю за черной кряквой. Ветер гонит волну и птицу покачивает из стороны в сторону.

Людей на берегу полно. Как будто и нет никакой пандемии.

Всё цветёт и пышет зеленью. В том числе, краснокнижные белые акации, амурский бархат, полевой клен, боярышник. В этом лесочке, кстати, можно встретить лося, куницу, кабана, горностая, зайца, зеленого дятла, глухаря. О белках, ондатрах и утках даже не говорю.

Мишка качает головой. Потому как погода для нашего вертолета нелетная. Ветрище. Но снимки сверху всё же получились.

Балашиха. Озеро Бабошкино. Рыбачки есть, но мало. Вода еще толком не прогрелась - рыба клюет плохо.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Озеро Бабошкино - Московская область, Балашиха.

Происхождение: ледниковое.

Высота над уровнем моря: 149,8 м.

Возраст: 11 тысяч лет.

Площадь: 4,5 га.

Глубина: 5 м.

Что ловится: окунь, щука, карась, карп.

А вот ей неизведанная глубина Бабошкино не страшна. Хоть сто метров, хоть двести.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОЗЕРО МОЕ ЛУКОВОЕ

В тот же день мы успели посетить еще одно место. Это уже 60 км от Москвы. Ногинский район. Озеро Луковое. Печальную славу этому водоему принесла трагедия 60-летней давности. Школьники из детского лагеря, который есть там по сей день и также подведомственен заводу «Электросталь», возвращались на остров с прогулки. Не пешком по мостику, а на самодельном катамаране с мотором. В результате перегруза плавсредство опрокинулось и двадцать шесть детей утонули, а с ними и двое взрослых, сопровождавших пионеров. Подробности страшной трагедии скрывались от общественности более месяца. Но в июле 1960 года заметка о гибели детей всё же появилась в одной из центральных газет. Руководителя лагеря осудили на три года.

Луковому озеру больше десяти тысяч лет - в нем водятся окунь, плотва, карп, лещ, ротан и другая рыба.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако нас интересует сам водоем. Что это за форма такая причудливая. По одной из версий (самой популярной), озеро образовалось в результате взрыва болотного газа. Для такой сырой местности это как раз характерно. Бубликом водоем прозвали после войны. А до этого оно, скорее, напоминало матрешку. Потому как на самом островке было еще одно озерцо - совсем крошечное. Но его потом спустили и засыпали.

Кстати, примеров таких много. И не только в России. Например, на Филиппинах есть остров Лусон. А на нем озеро Тааль. В этом озере еще один кусок вулканической земли. А на ней кратерное озеро. И в нем опять остров. С ума можно сойти…

Тем временем Мишкин коптер поднялся на высоту 500 метров и дальше ни в какую. Ветер совсем разошелся…

Попасть на остров нельзя - там детский лагерь, который сейчас закрыт (Ногинский район).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пройти весь берег вокруг Лукового озера у нас не получилось. Местность слишком болотистая. Заросшая осокой, тростником, камышом, элодеей. Лес, судя по уголькам и кирпичным мангалам, обожают шашлычники. Тропы исхожены до березовых и еловых корней. Сбоку от лагеря среди песков зона отдыха. Столики, беседки, спасательная вышка. Вероятно, летом здесь будет полно людей. По крайней мере, пропускную систему в области уже отменили.

Что касается названия, то у этого водоема тоже есть легенда. Причем реальная, не такая, как у Бабошкино. Говорят, жил в этих местах кузнец по имени Лука. Ковал с утра до ночи, а также держал кабак для проезжающих мимо странников. Таких как мы с Мишкой. Все его знали, уважали. И местный водоём потом так и прозвали - «озеро Луки», «Луковое озеро». В некоторых источниках эту версию подтверждают находки копателей - инструменты, украшения, подковы, гвозди.

Пионер издалека выглядит как живой (лагерь «Орленок», Ногинский район).Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Неожиданно протрещала автоматная очередь. Со стороны Горьковского шоссе. Затем еще одна. Третья. Мы с Мишкой переглянулись. И пожали плечами. Вероятно, какой-то полигон.

Чуть позже встретили двух мужиков. Они подтвердили, мол, всё верно, в той стороне стрельбище. Летом, говорят, здесь полно народу, место пользуется популярностью. Свадебные кортежи тоже приезжают. На одном из мостиков висят традиционные замочки на перилах.

Пляж на Луковом озере сейчас пустой. Холодно. К тому же в области из пандемии режим повышенной готовности.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территорию детского лагеря шли с опаской. На входе объявление: «Охраняется собаками».

Из подсобки вышли две женщины.

- Всё, - говорят, - закрыто. Пандемия. На остров тоже пустить не можем. Такие визиты надо согласовывать с руководством.

Увидев, что мы и не настаиваем, женщины успокоились.

- Детей очень жалко, - сказали они. - Сидят дома взаперти. А у нас тут природа, воздух. Откроемся в этом году или нет, пока неизвестно.

Кстати, для взрослых здесь тоже есть, где отдохнуть (точнее, было - до режима самоизоляции). Недалеко от озера расположено несколько турбаз с домиками.

Кругом Луковое озеро не обойти - местность слишком болотистая.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Озеро Луковое, Московская область, Ногинский район.

Происхождение: две основных версии - или падение метеорита, или взрыв болотного газа.

Высота над уровнем моря: 132,4 м.

Возраст: 10 тысяч лет.

Площадь: 35 га.

Глубина: 5-12 м.

Что ловится: карп, щука, лещ, окунь, плотва, карась, ротан (рыбалка платная - 1 тысяча рублей с человека и 150 рублей в день, если вы член Ногинского районного Общества охотников и рыболовов).

А это бобры постарались - их зубки ни с чем не спутаешь.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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