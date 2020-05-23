В Подмосковье спасатели остановили распространение загрязнения Москвы-реки

Пятно в месте слияния реки Баньки с Москвой-рекой возле микрорайона Павшинская Пойма заметили местные жители. За сутки в службу спасания поступило несколько звонков. К месту загрязнения направили водолазов службы спасения.

- Пленка неизвестного происхождения образовалась на протяжении 500 метров вдоль берега реки Банька в подмосковном Красногорсе пятно размером порядка 300 квадратных метров обнаружено также вдоль береговой линии Москва-реки, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

По словам очевидцев, протяженность радужной пленки вдоль береговой линии реки Банька составляет 500 метров, а пятно вдоль береговой линии Москва-реки – 30 на 10 метров. Распространение загрязнения остановили с помощью специального сорбента. Спасатели до сих пор продолжат работы по очистке водоема.

Источник загрязнения пока не установлен. Свое расследование уже ведет Минприроды.