2020-05-23T20:36:11+03:00
Происшествия

В Подмосковье спасатели остановили распространение загрязнения Москвы-реки

Происхождение масляного пятна изучают эксперты Минприроды
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пятно в месте слияния реки Баньки с Москвой-рекой возле микрорайона Павшинская Пойма заметили местные жители. Фото: ГУ МЧС РФ по Московской областиПятно в месте слияния реки Баньки с Москвой-рекой возле микрорайона Павшинская Пойма заметили местные жители. Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области
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Пятно в месте слияния реки Баньки с Москвой-рекой возле микрорайона Павшинская Пойма заметили местные жители. За сутки в службу спасания поступило несколько звонков. К месту загрязнения направили водолазов службы спасения.

- Пленка неизвестного происхождения образовалась на протяжении 500 метров вдоль берега реки Банька в подмосковном Красногорсе пятно размером порядка 300 квадратных метров обнаружено также вдоль береговой линии Москва-реки, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

По словам очевидцев, протяженность радужной пленки вдоль береговой линии реки Банька составляет 500 метров, а пятно вдоль береговой линии Москва-реки – 30 на 10 метров. Распространение загрязнения остановили с помощью специального сорбента. Спасатели до сих пор продолжат работы по очистке водоема.

Источник загрязнения пока не установлен. Свое расследование уже ведет Минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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