Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 24 мая 2020: инфицированы 2516 человек

Количество заболевших в Москве постепенно снижается. Если к моменту 23 мая за сутки было выявлено 3190 случаев заражения COVID-19, то за тот же период на момент 24 мая 2020 года - 2516. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Более половины пациентов проходят лечение дома. И примерно у столько же не имели во время заражения никаких симптомов, даже элементарного кашля или температуры. В больницы по-прежнему доставляют только самых тяжелых больных, имеющих хронические заболевания или с осложнениями.

Несмотря на то, что многие предприятия заработали, режим повышенной готовности (он же режим самоизоляции) продолжает действовать в Москве. Если вас посадили на карантин, а вы вышли на улицу, вам грозит штраф - 4 тысячи рублей (согласно Указу мэра Москвы). Либо от 15 тысяч (если дело в суде будут рассматривать вместе с российским КоАП).

Особый режим нужно соблюдать до 31 мая. Выходить в свет можно только с цифровым пропуском. А в магазины и публичные места - в масках и перчатках.

С 25 мая, напомним, в Москве возобновят работу 88 центров «Мои документы» и вернется к работе каршеринг.

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