«На сэкономленные на ресторанах деньги купила себе велосипед»: Как изменились расходы москвичей на самоизоляции
Вместо ресторана - курьер с пиццей на дом, вместо парикмахера - покраска и стрижка в ванной, вместо поездки по магазинам - онлайн-шопинг. Коронавирус сильно изменил жизнь москвичей. Социологи консалтинговой компании BCG и исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, на что тратятся жители в самоизоляции и на чем экономят.
ДА БУДЕТ ИНТЕРНЕТ И СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
Карантин заставил москвичей раскошелиться по пяти статьям - коммунальные услуги, домашнии Wi-Fi, мобильные услуги, безрецептурные лекарства, свежие продукты. Многие сидят дома и теперь тратят больше обычного на все, что связано с самоизоляцией и здоровьем.
По оценке социологов, предсказуемо экономить жители стали в первую очередь на путешествиях, развлечениях, отдыхе, спа-салонах, ресторанах, кинотеатрах. «Потребители выбирают доставку продуктов на дом и онлайн-видеосервисы», - говорится в исследовании.
- Экономлю на салонах и косметологе до 10 тысяч в месяц, - посчитала москвичка Ольга. - Отросшие корни волос сама теперь крашу в ванной перед зеркалом. Мужа и сына постригла машинкой дома. Вместо педикюра купила дешёвый заменитель - специальный крем для пяток. Маски для лица делаю по бабушкиным рецептам из огурца. На ресторанах и кафе тоже экономим примерно 10 тысяч рублей в месяц. Но отрываемся на доставке готовой еды и продуктов. Похоже, все сэкономленное просто съедаем.
- А мы очень сильно сэкономили на отдыхе - майском и июньском, - говорит Юлия. - Хорошо, что не успели путевки и билеты купить, точно не меньше 150 тысяч рублей сохранили. В этом году уже не планируем никаких путешествий.
ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ НОВЫХ ГАДЖЕТОВ
Социологи выяснили, что в ближайшие полгода москвичи планируют меньше тратить на одежду, украшения, сумки, модные аксессуары. Причём на детской одежде и велосипедах не будут сильно ужиматься.
"Среди товаров длительного пользования сокращение расходов наблюдается по всем категориям - мебель и интерьер, мобильные электронные устройства, легковые автомобили, - говорится в исследовании. - Больше всего жители планируют экономить на стационарной электронике, меньше всего - на покупке велосипедов и скутеров".
Проще и спокойнее все заказать в интернете с доставкой на дом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ЦИФРЫ
Москвичи остаются в онлайн-магазинах
Коронавирус закрыл обычные торговые центры, а в магазинчики у дома даже за продуктами многие теперь стараются ходить реже. Проще и спокойнее все заказать в интернете с доставкой на дом. Исследователи BCG и "Ромир" выяснили, что среди опрошенных москвичей большинство выбирают онлайн-торговлю:
45% - планируют тратить на интернет-покупки как обычно;
31% - готовы тратить больше или значительно больше;
24% - собираются уменьшить расходы в Сети.
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От чего пришлось отказаться...
«Я сэкономила на детских кружках, вышла внушительная сумма, более 20 тысяч рублей».
«На бензин теперь не тратимся, а у нас две машины в семье».
«Все отменилось - театры, кино, развлечения».
«На карантине не платим за частный детский сад 60 тысяч рублей за двоих в месяц, не покупаем одежду и обувь, особенно весеннюю. Все равно дома сидим сейчас, уж лучше к осени детям куплю обновки».
Коронавирус закрыл обычные торговые центры, а в магазинчики у дома даже за продуктами многие теперь стараются ходить реже.Фото: Мария ЛЕНЦ
...а чем решили себя побаловать
«Увеличились расходы на еду и вино (ну, надо же чем-то себя радовать) и немного на детские игрушки и развивающие пособия».
«На деньги, отложенные для поездки в Питер на майские, купила беговую дорожку и хлебопечку».
«За карантин на сэкономленные на ресторанах деньги купила себе велосипед».
"На детские кружки два месяца не тратили и решили на эти деньги поставить новые окна на даче".
"К концу второго месяца самоизоляции доставка продуктов ещё лучше стала работать, быстро и весь заказ в наличии. Теперь вообще нет смысла самим ходить в магазин".
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU