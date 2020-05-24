«На сэкономленные на ресторанах деньги купила себе велосипед»: Как изменились расходы москвичей на самоизоляции

Вместо ресторана - курьер с пиццей на дом, вместо парикмахера - покраска и стрижка в ванной, вместо поездки по магазинам - онлайн-шопинг. Коронавирус сильно изменил жизнь москвичей. Социологи консалтинговой компании BCG и исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, на что тратятся жители в самоизоляции и на чем экономят.

ДА БУДЕТ ИНТЕРНЕТ И СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

Карантин заставил москвичей раскошелиться по пяти статьям - коммунальные услуги, домашнии Wi-Fi, мобильные услуги, безрецептурные лекарства, свежие продукты. Многие сидят дома и теперь тратят больше обычного на все, что связано с самоизоляцией и здоровьем.

По оценке социологов, предсказуемо экономить жители стали в первую очередь на путешествиях, развлечениях, отдыхе, спа-салонах, ресторанах, кинотеатрах. «Потребители выбирают доставку продуктов на дом и онлайн-видеосервисы», - говорится в исследовании.

- Экономлю на салонах и косметологе до 10 тысяч в месяц, - посчитала москвичка Ольга. - Отросшие корни волос сама теперь крашу в ванной перед зеркалом. Мужа и сына постригла машинкой дома. Вместо педикюра купила дешёвый заменитель - специальный крем для пяток. Маски для лица делаю по бабушкиным рецептам из огурца. На ресторанах и кафе тоже экономим примерно 10 тысяч рублей в месяц. Но отрываемся на доставке готовой еды и продуктов. Похоже, все сэкономленное просто съедаем.

- А мы очень сильно сэкономили на отдыхе - майском и июньском, - говорит Юлия. - Хорошо, что не успели путевки и билеты купить, точно не меньше 150 тысяч рублей сохранили. В этом году уже не планируем никаких путешествий.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ НОВЫХ ГАДЖЕТОВ

Социологи выяснили, что в ближайшие полгода москвичи планируют меньше тратить на одежду, украшения, сумки, модные аксессуары. Причём на детской одежде и велосипедах не будут сильно ужиматься.

"Среди товаров длительного пользования сокращение расходов наблюдается по всем категориям - мебель и интерьер, мобильные электронные устройства, легковые автомобили, - говорится в исследовании. - Больше всего жители планируют экономить на стационарной электронике, меньше всего - на покупке велосипедов и скутеров".

Проще и спокойнее все заказать в интернете с доставкой на дом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦИФРЫ

Москвичи остаются в онлайн-магазинах

Коронавирус закрыл обычные торговые центры, а в магазинчики у дома даже за продуктами многие теперь стараются ходить реже. Проще и спокойнее все заказать в интернете с доставкой на дом. Исследователи BCG и "Ромир" выяснили, что среди опрошенных москвичей большинство выбирают онлайн-торговлю:

45% - планируют тратить на интернет-покупки как обычно;

31% - готовы тратить больше или значительно больше;

24% - собираются уменьшить расходы в Сети.

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От чего пришлось отказаться...

«Я сэкономила на детских кружках, вышла внушительная сумма, более 20 тысяч рублей».

«На бензин теперь не тратимся, а у нас две машины в семье».

«Все отменилось - театры, кино, развлечения».

«На карантине не платим за частный детский сад 60 тысяч рублей за двоих в месяц, не покупаем одежду и обувь, особенно весеннюю. Все равно дома сидим сейчас, уж лучше к осени детям куплю обновки».

Коронавирус закрыл обычные торговые центры, а в магазинчики у дома даже за продуктами многие теперь стараются ходить реже.Фото: Мария ЛЕНЦ

...а чем решили себя побаловать

«Увеличились расходы на еду и вино (ну, надо же чем-то себя радовать) и немного на детские игрушки и развивающие пособия».

«На деньги, отложенные для поездки в Питер на майские, купила беговую дорожку и хлебопечку».

«За карантин на сэкономленные на ресторанах деньги купила себе велосипед».

"На детские кружки два месяца не тратили и решили на эти деньги поставить новые окна на даче".

"К концу второго месяца самоизоляции доставка продуктов ещё лучше стала работать, быстро и весь заказ в наличии. Теперь вообще нет смысла самим ходить в магазин".

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