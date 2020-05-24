2020-05-24T12:19:09+03:00
Экономика

«На сэкономленные на ресторанах деньги купила себе велосипед»: Как изменились расходы москвичей на самоизоляции

Выросли траты на доставку еды
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Коронавирус сильно изменил жизнь москвичей.Коронавирус сильно изменил жизнь москвичей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вместо ресторана - курьер с пиццей на дом, вместо парикмахера - покраска и стрижка в ванной, вместо поездки по магазинам - онлайн-шопинг. Коронавирус сильно изменил жизнь москвичей. Социологи консалтинговой компании BCG и исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, на что тратятся жители в самоизоляции и на чем экономят.

ДА БУДЕТ ИНТЕРНЕТ И СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

Карантин заставил москвичей раскошелиться по пяти статьям - коммунальные услуги, домашнии Wi-Fi, мобильные услуги, безрецептурные лекарства, свежие продукты. Многие сидят дома и теперь тратят больше обычного на все, что связано с самоизоляцией и здоровьем.

По оценке социологов, предсказуемо экономить жители стали в первую очередь на путешествиях, развлечениях, отдыхе, спа-салонах, ресторанах, кинотеатрах. «Потребители выбирают доставку продуктов на дом и онлайн-видеосервисы», - говорится в исследовании.

- Экономлю на салонах и косметологе до 10 тысяч в месяц, - посчитала москвичка Ольга. - Отросшие корни волос сама теперь крашу в ванной перед зеркалом. Мужа и сына постригла машинкой дома. Вместо педикюра купила дешёвый заменитель - специальный крем для пяток. Маски для лица делаю по бабушкиным рецептам из огурца. На ресторанах и кафе тоже экономим примерно 10 тысяч рублей в месяц. Но отрываемся на доставке готовой еды и продуктов. Похоже, все сэкономленное просто съедаем.

- А мы очень сильно сэкономили на отдыхе - майском и июньском, - говорит Юлия. - Хорошо, что не успели путевки и билеты купить, точно не меньше 150 тысяч рублей сохранили. В этом году уже не планируем никаких путешествий.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ НОВЫХ ГАДЖЕТОВ

Социологи выяснили, что в ближайшие полгода москвичи планируют меньше тратить на одежду, украшения, сумки, модные аксессуары. Причём на детской одежде и велосипедах не будут сильно ужиматься.

"Среди товаров длительного пользования сокращение расходов наблюдается по всем категориям - мебель и интерьер, мобильные электронные устройства, легковые автомобили, - говорится в исследовании. - Больше всего жители планируют экономить на стационарной электронике, меньше всего - на покупке велосипедов и скутеров".

Проще и спокойнее все заказать в интернете с доставкой на дом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проще и спокойнее все заказать в интернете с доставкой на дом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦИФРЫ

Москвичи остаются в онлайн-магазинах

Коронавирус закрыл обычные торговые центры, а в магазинчики у дома даже за продуктами многие теперь стараются ходить реже. Проще и спокойнее все заказать в интернете с доставкой на дом. Исследователи BCG и "Ромир" выяснили, что среди опрошенных москвичей большинство выбирают онлайн-торговлю:

45% - планируют тратить на интернет-покупки как обычно;

31% - готовы тратить больше или значительно больше;

24% - собираются уменьшить расходы в Сети.

ПРОЧИТАНО В ИНТЕРНЕТЕ

От чего пришлось отказаться...

«Я сэкономила на детских кружках, вышла внушительная сумма, более 20 тысяч рублей».

«На бензин теперь не тратимся, а у нас две машины в семье».

«Все отменилось - театры, кино, развлечения».

«На карантине не платим за частный детский сад 60 тысяч рублей за двоих в месяц, не покупаем одежду и обувь, особенно весеннюю. Все равно дома сидим сейчас, уж лучше к осени детям куплю обновки».

Коронавирус закрыл обычные торговые центры, а в магазинчики у дома даже за продуктами многие теперь стараются ходить реже. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус закрыл обычные торговые центры, а в магазинчики у дома даже за продуктами многие теперь стараются ходить реже.Фото: Мария ЛЕНЦ

...а чем решили себя побаловать

«Увеличились расходы на еду и вино (ну, надо же чем-то себя радовать) и немного на детские игрушки и развивающие пособия».

«На деньги, отложенные для поездки в Питер на майские, купила беговую дорожку и хлебопечку».

«За карантин на сэкономленные на ресторанах деньги купила себе велосипед».

"На детские кружки два месяца не тратили и решили на эти деньги поставить новые окна на даче".

"К концу второго месяца самоизоляции доставка продуктов ещё лучше стала работать, быстро и весь заказ в наличии. Теперь вообще нет смысла самим ходить в магазин".

КСТАТИ

Что важнее в кризис: дать деньги народу или сохранить низкую инфляцию

И то, и другое, считают в Центробанке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пособие по беременности и родам в 2020 году
Ожидание рождения ребенка — один из уникальных периодов в жизни семьи. Но и в финансовом плане является затратным периодом. «Комсомолка» решила разобраться, как государство оказывает поддержку матерям, ожидающим рождение ребенка
«Лотерея изменила мой взгляд на жизнь»! Победители делятся историями выигрышей
Все хотят узнать секрет лотерейных победителей. Ирония судьбы в том, что его нет. Выиграть может любой участник из любого уголка страны и не важно, кем он работает и какой доход имеет
Новости 24
Возьми заболевание под контроль
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные