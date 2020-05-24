2020-05-24T19:50:18+03:00
Происшествия

На Каширском шоссе в Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов

На место выехала полиция
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
На Каширском шоссе в Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматовНа Каширском шоссе в Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматовФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Сети появилось видео, снятое из окна многоэтажки на Каширском шоссе. Его содержание напоминает съемки русского боевика «а-ля 90-е». На парковке во дворе появляются несколько человек с пушками, похожими на дробовик и автомат, и начинают преследовать неприятелей. Все в черном. Соседи говорят, что конфликт мог возникнуть из-за ситуации на дороге - одна иномарка не пропустила другую. Прошло несколько минут - и понеслось.

При этом на видеоролике, который снял очевидец, всё действо напоминает игру. Эти стреляют, а тем хоть бы хны. Разбегаются кто куда, и никто даже не ранен. Возможно, патроны холостые.

Cтрельба на юге Москвы.

При этом хлопки во дворе дома 85Б по Каширскому шоссе были, действительно, громкие.

- Оттуда поступил вызов, якобы несколько молодых людей выясняют отношения, - рассказал «Комсомолке» дежурный офицер главка МВД. - В настоящий момент по адресу выехали наши сотрудники. Они осматривают территорию и выясняют, что там произошло. Информации о пострадавших у нас нет.

Сотрудники полиции и Росгвардии осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Любопытная деталь. На официальном сайте жилого комплекса «Ясный», где все произошло, указано, что это «новый уровень жизни в Орехово-Борисове, автор проекта - международное архитектурное бюро Speech, комплекс состоит из трех корпусов переменной этажности (8-20 этажей)». И, кроме прочего, то, что «концепция «двор без машин» позволила создать благоприятную и безопасную прогулочную зону внутри жилого квартала. А из окон комплекса открываются живописные виды на музей-заповедник Царицыно, Борисовские пруды, Бирюлевский дендропарк».

Перестрелка началась как дорожный конфликт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу

Неизвестные открыли стрельбу из автоматов на юге Москвы. По предварительным данным, стрельба произошла на парковке возле жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Возьми заболевание под контроль
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные