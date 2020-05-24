На Каширском шоссе в Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов

В Сети появилось видео, снятое из окна многоэтажки на Каширском шоссе. Его содержание напоминает съемки русского боевика «а-ля 90-е». На парковке во дворе появляются несколько человек с пушками, похожими на дробовик и автомат, и начинают преследовать неприятелей. Все в черном. Соседи говорят, что конфликт мог возникнуть из-за ситуации на дороге - одна иномарка не пропустила другую. Прошло несколько минут - и понеслось.

При этом на видеоролике, который снял очевидец, всё действо напоминает игру. Эти стреляют, а тем хоть бы хны. Разбегаются кто куда, и никто даже не ранен. Возможно, патроны холостые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780924" frameborder="0"></iframe> Cтрельба на юге Москвы.

При этом хлопки во дворе дома 85Б по Каширскому шоссе были, действительно, громкие.

- Оттуда поступил вызов, якобы несколько молодых людей выясняют отношения, - рассказал «Комсомолке» дежурный офицер главка МВД. - В настоящий момент по адресу выехали наши сотрудники. Они осматривают территорию и выясняют, что там произошло. Информации о пострадавших у нас нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780927" frameborder="0"></iframe> Сотрудники полиции и Росгвардии осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Любопытная деталь. На официальном сайте жилого комплекса «Ясный», где все произошло, указано, что это «новый уровень жизни в Орехово-Борисове, автор проекта - международное архитектурное бюро Speech, комплекс состоит из трех корпусов переменной этажности (8-20 этажей)». И, кроме прочего, то, что «концепция «двор без машин» позволила создать благоприятную и безопасную прогулочную зону внутри жилого квартала. А из окон комплекса открываются живописные виды на музей-заповедник Царицыно, Борисовские пруды, Бирюлевский дендропарк».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780925" frameborder="0"></iframe> Перестрелка началась как дорожный конфликт.

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