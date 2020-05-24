Очевидцы стрельбы в ЖК "Ясный" : "90-е вернулись, у них был автомат Калашникова"
Вечером в ЖК "Ясный" было жарко. Из своих окон жители наблюдали картину, схожую с боевиками. На узкой дороге нос к носу встретились внедорожник "Инфинити" и "Тойота Камри".
- Это было что-то страшное. Из "Тойоты" вышел мужик с автоматом и начал стрелять. Он пальнул раз 5-6. А потом уехал на другой машине. Это был легковой "Форд" , - рассказала "КП" очевидец Екатерина Ефимова.
Перестрелка началась как дорожный конфликт.
Удивительно, но обе машины после перестрелки благополучно скрылись с места происшествия. Погоня со стрельбой продолжилась во дворе жилого дома, на видео с места происшествия видно, что в ней принимали участие 6-8 бойцов и несколько легковых иномарок. По словам очевидцев, водитель "Инфинити" был ранен. Но эту информацию пока не подтвердили в главке столичного МВД.
Cтрельба на юге Москвы.
А вот задержание все-таки есть.
- Задержаны трое подозреваемых. Свою вину они не признают, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.
На месте ЧП повсюду валяются гильзы
Один из них - житель Оренбурга. Госномера именно этого региона были на "Тойоте" стрелка. Ранее машина имела лицензию такси. Однако пока официального подтверждения нет.
Сотрудники полиции и Росгвардии осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.
Как удалось выяснить "КП", разборка со стрельбой может быть связана с переделом автобизнеса.
- Владелец "Инфинити" - приезжий из одной из стран СНГ, владеет автосервисом, - сообщил источник "КП".
Один из пассажиров обстреленного "Инфинити" сейчас находится в больнице. Это 37-летний москвич Николай Седов.
Один из пассажиров обстреленного "Инфинити" сейчас находится в больнице. Это 37-летний москвич Николай Седов.Фото: СОЦСЕТИ
- Ранение не серьёзные. Пуля попала в ягодицу. Однако со следствием сотрудничать он пока отказался, - сообщил источник "КП".
- Ранение не серьёзные. Пуля попала в ягодицу. Однако со следствием он сотрудничать он пока отказался, - сообщил источник "КП".Фото: СОЦСЕТИ
Известно, что официально пострадавший нигде не работал. После обстрела мужчина не позвонил в полицию и скорую. Судя по всему, ему есть, что скрывать.
Известно, что официально пострадавший нигде не работал. После обстрела мужчина не позвонил в полицию и скорую. Судя по всему, ему есть что скрывать.Фото: СОЦСЕТИ
ОФИЦИАЛЬНО
"Проводится проверка "
- По факту ранения мужчины в результате стрельбы юге Москвы проводится доследственная проверка , - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - 24 мая на территории автомобильной парковки, вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Устанавливается полная картина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следы от пуль на месте перестрелки.
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ИСТОЧНИК KP.RU