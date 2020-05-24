2020-05-24T21:20:50+03:00
Происшествия

Очевидцы стрельбы в ЖК "Ясный" : "90-е вернулись, у них был автомат Калашникова"

Троих злоумышленников задержали, по предварительным данным, есть пострадавший
Анастасия ВАРДАНЯН
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Стреляли из автомата калашниковаСтреляли из автомата калашникова
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Вечером в ЖК "Ясный" было жарко. Из своих окон жители наблюдали картину, схожую с боевиками. На узкой дороге нос к носу встретились внедорожник "Инфинити" и "Тойота Камри".

- Это было что-то страшное. Из "Тойоты" вышел мужик с автоматом и начал стрелять. Он пальнул раз 5-6. А потом уехал на другой машине. Это был легковой "Форд" , - рассказала "КП" очевидец Екатерина Ефимова.

Перестрелка началась как дорожный конфликт.

Удивительно, но обе машины после перестрелки благополучно скрылись с места происшествия. Погоня со стрельбой продолжилась во дворе жилого дома, на видео с места происшествия видно, что в ней принимали участие 6-8 бойцов и несколько легковых иномарок. По словам очевидцев, водитель "Инфинити" был ранен. Но эту информацию пока не подтвердили в главке столичного МВД.

Cтрельба на юге Москвы.

А вот задержание все-таки есть.

- Задержаны трое подозреваемых. Свою вину они не признают, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

На месте ЧП повсюду валяются гильзы

На месте ЧП повсюду валяются гильзы

Один из них - житель Оренбурга. Госномера именно этого региона были на "Тойоте" стрелка. Ранее машина имела лицензию такси. Однако пока официального подтверждения нет.

Сотрудники полиции и Росгвардии осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Как удалось выяснить "КП", разборка со стрельбой может быть связана с переделом автобизнеса.

- Владелец "Инфинити" - приезжий из одной из стран СНГ, владеет автосервисом, - сообщил источник "КП".

Один из пассажиров обстреленного "Инфинити" сейчас находится в больнице. Это 37-летний москвич Николай Седов.

Один из пассажиров обстреленного "Инфинити" сейчас находится в больнице. Это 37-летний москвич Николай Седов. Фото: СОЦСЕТИ

Один из пассажиров обстреленного "Инфинити" сейчас находится в больнице. Это 37-летний москвич Николай Седов.Фото: СОЦСЕТИ

- Ранение не серьёзные. Пуля попала в ягодицу. Однако со следствием сотрудничать он пока отказался, - сообщил источник "КП".

- Ранение не серьёзные. Пуля попала в ягодицу. Однако со следствием он сотрудничать он пока отказался, - сообщил источник "КП". Фото: СОЦСЕТИ

- Ранение не серьёзные. Пуля попала в ягодицу. Однако со следствием он сотрудничать он пока отказался, - сообщил источник "КП".Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что официально пострадавший нигде не работал. После обстрела мужчина не позвонил в полицию и скорую. Судя по всему, ему есть, что скрывать.

Известно, что официально пострадавший нигде не работал. После обстрела мужчина не позвонил в полицию и скорую. Судя по всему, ему есть что скрывать. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что официально пострадавший нигде не работал. После обстрела мужчина не позвонил в полицию и скорую. Судя по всему, ему есть что скрывать.Фото: СОЦСЕТИ

ОФИЦИАЛЬНО

"Проводится проверка "

- По факту ранения мужчины в результате стрельбы юге Москвы проводится доследственная проверка , - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - 24 мая на территории автомобильной парковки, вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Устанавливается полная картина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следы от пуль на месте перестрелки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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