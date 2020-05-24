"Сливал списки умерших": стрельба в Москве может быть связана с похоронным бизнесом

Стрельбу в ЖК "Ясенево" очевидцы с первых минут прозвали "вернувшимися 90-ми". Напомним , в спальном квартале столицы "Тойота", из которой выбежал стрелок со стволом, похожим на автомат Калашникова, заблокировала внедорожник "Инфинити ".

Стрелок открыл огонь, ранил пассажира иномарки, 37-летнего москвича Николая Седова. Погоня на нескольких легковых авто и стрельба продолжились во дворе жилого дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780925" frameborder="0"></iframe> Перестрелка началась как дорожный конфликт.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Но вызывать скорую и полицию он и не думал. Полиция нашла его на территории автосервиса, недалеко от места ЧП. Видимо, мужчине есть, что скрывать от правоохранителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780924" frameborder="0"></iframe> Cтрельба на юге Москвы.

- Пострадавший - бизнесмен. У него есть доли в автосервисе и похоронном бизнесе, - сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Ранен 37-леттний москвич Николай СедовФото: СОЦСЕТИ

По горячим следам были задержаны восемь подозреваемых. Часть из них - сотрудники GrandRitual ,"Ритуальной службы №1". Фирма работает в Москве с 1995 года.

- Свою причастность подозреваемые отрицают. От дачи показаний отказались, - сообщил источник, близкий к следствию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780929" frameborder="0"></iframe> Следы от пуль на месте перестрелки.

В списке подозреваемых - граждане России, приезжие из регионов, в том числе северо-кавказских республик. Личность стрелка из "Тойоты" до сих пор не установлена.

Тем временем пострадавший тоже отказывается сотрудничать со следствием. По одной из версий, ему могли отомстить за клиентов похоронного бюро, которых мужчина "слил" конкурентам.

Напомним, по факту стрельбы проверку ведет столичный Следственный комитет. Обвинение никому пока не предъявлено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У раненого мужчины есть жена и пятилетний сын.